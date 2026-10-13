Δίκη Τέμπη: Συγκλονίζει η μητέρα του 23χρονου Κύπριου φοιτητή: «Μου τον έφεραν σε νάιλον σε σακούλα»

Η μητέρα του θύματος περιέγραψε συγκλονιστικά πως της τον παρέδωσαν σε σακούλα νάιλον, γυμνό και με παράξενη μυρωδιά, χωρίς σεβασμό

Μιχάλης Παπαδάκος

Δίκη Τέμπη: Συγκλονίζει η μητέρα του 23χρονου Κύπριου φοιτητή: «Μου τον έφεραν σε νάιλον σε σακούλα»
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στη δίκη του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών καταθέτουν οι γονείς του 23χρονου Κύπριου φοιτητή, ο οποίος ήταν θύμα του δυστυχήματος.
  • Η μητέρα του θύματος περιέγραψε συγκλονιστικά πως της τον παρέδωσαν σε σακούλα νάιλον, γυμνό και με παράξενη μυρωδιά, χωρίς σεβασμό.
  • Εκφράστηκε η επιθυμία για δίκαιη δίκη και πλήρη ανάληψη ευθυνών από τους υπεύθυνους, με αναφορά στην αλλοίωση του χώρου του δυστυχήματος.
  • Η μητέρα τόνισε την ύπαρξη παράξενων εγκαυμάτων και πολλαπλών τραυμάτων στο παιδί της, ενώ απέδωσε το δυστύχημα σε ανευθυνότητα και αμέλεια.
  • Υπογράμμισε την εμπιστοσύνη της στη Δικαιοσύνη και την ανάγκη να γίνει σωστά το έργο της.
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Σε εξέλιξη βρίσκεται η 40ή δικάσιμος του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, με τους συγγενείς να συνεχίζουν να καταθέτουν ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας.

Παρόντες στη δίκη είναι οι δύο κατηγορούμενοι Σπυρίδων Πατέρας και Παύλος Κουζής.

Σήμερα καταθέτουν ο πατέρας του αδικοχαμένου 23χρονου Κύπριου φοιτητή, Κυπριανού Παπαϊωάννου, πάτερ Χριστόδουλος Παπαϊωάννου, η Γεωργία Παπαϊωάννου μητέρα του Κυπριανού, καθώς και επιζώντες μάρτυρες.

«Μου τον έφεραν σε μια σακούλα νάιλον με φερμουάρ, γυμνό - Κανένας σεβασμός»

Στην συγκλονιστική της κατάθεση η μητέρα του 23χρονου φοιτητή ανάφερε: «Μου μιλούσε για τα όνειρα του. Μου έλεγαν οι καθηγητές του πόσο ξεχωριστός ήταν. Συχνά μου μιλούσε για την Ελλάδα και για τους αγώνες της. Ποιος να μου το έλεγε πως η Ελλάδα θα τον έτρωγε με αυτόν τον τραγικό τρόπο.

Φτάνει αυτή η μαύρη μέρα. Σοκ και ταραχή επικρατεί στο σπίτι μου. Το τηλέφωνο του δεν απαντούσε. Παρακαλούσα να βρεθεί μέσα στους τραυματίες. Όταν μου είπαν πως δεν ήταν στο τελευταίο λεωφορείο με τους τραυματίες πάγωσα. Μου είπαν πως είναι καμένος. Θα πάρετε το φέρετρο κλειστό μου είπαν. Είχε τα εγκαύματα του αλλά ήταν αναγνωρίσιμος. Μου τον έφεραν σε μια σακούλα νάιλον με φερμουάρ, γυμνό. Κανένας σεβασμός. Αντί να τον ντύνω γαμπρό τον έντυνα νεκρό. Μύριζε παράξενα. Σαν να άκουγα στην φωνή του γιου μου να φωνάζει “μάμα, μάμα “. Γιατί έδωσαν εντολή να μην ανοιχτούν τα φέρετρα. Χάσαμε τον λεβέντη μας, άλλαξε η ζωή μας»

Η κυρία Παπαϊωάννου τόνισε ότι έχει εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη, σημειώνοντας: «Να κάνετε σωστά την δουλειά σας και το λειτούργημα μας. Πιστεύω στην Δικαιοσύνη. Θέλω να μάθω γιατί αλλοιώθηκε ο χώρος του δυστυχήματος. Γιατί βιάστηκαν και μάζεψαν με τις μπουλντόζες τα απομεινάρια των θυμάτων. Εύχομαι όλοι οι υπεύθυνοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να γίνει μια δίκαιη δίκη».

«Είχε παράξενα εγκαύματα»

Σε ερωτήσεις συνηγόρων η μητέρα του Κυπριανού απάντησε: «Ενημερώθηκα από το διαδίκτυο πως έγινε μια σύγκρουση με τα τρένα στην Ελλάδα. Όταν άνοιξα την σακούλα με τον νεκρό γιο μου, υπήρχε μια έντονη και παράξενη μυρωδιά. Τα αποτελέσματα της νεκροψίας έδειξαν πολλαπλά τραύματα. Είχε παράξενα εγκαύματα. Οι υπεύθυνοι είναι άνθρωποι κανείς δεν ήθελε να σκοτώσει. Αλλά υπήρχε ανευθυνότητα και αμέλεια. Ο κάθε υπεύθυνος να αναλάβει την ευθύνη του».

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