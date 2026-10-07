Τέμπη: «Ο Τάσος επέζησε της σύγκρουσης και κάηκε ζωντανός - Από το κινητό του ακούστηκαν τα ηχητικά»

Ο πατέρας του Αναστάσιου Κουτσόπουλου δήλωσε ότι ο γιος του επέζησε σύγκρουσης των τρένων και κατέληξε από τη φωτιά που ακολούθησε

Μιχάλης Παπαδάκος

Τέμπη: «Ο Τάσος επέζησε της σύγκρουσης και κάηκε ζωντανός - Από το κινητό του ακούστηκαν τα ηχητικά»
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο πατέρας του Αναστάσιου Κουόπουλου δήλωσε ότι ο γιος του επέζησε σύγκρουσης των τρένων και κατέληξε από τη φωτιά που ακολούθησε.
  • Η φωνή του 21χρονου ακούστηκε σε ηχητικά αρχεία από το κινητό του, που καταγράφηκαν μετά το δυστύχημα, επιβεβαιώνοντας ότι ήταν ζωντανός.
  • Ο Δημήτριος Κουτσόπουλος ζητά να διερευνηθούν τα αίτια της φωτιάς που προκάλεσε τον θάνατο του παιδιού του.
  • Η μητέρα του Τάσου κατέθεσε για την τελευταία επικοινωνία που είχαν πριν το δυστύχημα, όπου ο γιος της ενημέρωσε για την καθυστέρηση του τρένου.
  • Στη δίκη παρίσταται μόνο ένας από τους 36 κατηγορουμένους, ο πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ, Σπύρος Πατέρας.
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Συγκλονιστική ήταν η κατάθεση του πατέρα του 21χρονου Αναστάσιου (Τάσου) Κουτσόπουλου, κατά την 38η δικάσιμο της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών, με τον ίδιο να αναφέρεται στα ηχητικά που καταγράφηκαν από το κινητό του γιου του μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων.

Ο Δημήτριος Κουτσόπουλος υποστήριξε ότι ο γιος του επέζησε της σύγκρουσης και στη συνέχεια έχασε τη ζωή του από τη φωτιά που ακολούθησε.

«Ο Τάσος δολοφονήθηκε στα Τέμπη», ανέφερε ξεκινώντας την κατάθεσή του, περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν το δυστύχημα και την αγωνιώδη προσπάθεια της οικογένειας να πληροφορηθεί τι είχε συμβεί στον 21χρονο φοιτητή Γεωπονίας του ΑΠΘ.

Όπως είπε, κατά τη διαδρομή προς τη Λάρισα η σύζυγός του τού είπε: «Μην τρέχεις, ο Τάσος δεν υπάρχει», περιγράφοντας τη φράση ως ένα «προαίσθημα της μάνας».

Αναφερόμενος στη διαδικασία ταυτοποίησης, συγκλόνισε όταν περιέγραψε πως στην οικογένεια παραδόθηκε ένας μαυρισμένος σταυρός του Τάσου.

«Μου έδωσαν σε μια σακούλα έναν μαυρισμένο σταυρό του Τάσου. Καθάρισα τον σταυρό. Τον δείχνω στη γυναίκα και τον γιο μου. Ο γιος μου τον φοράει και, δείχνοντας τον σταυρό, λέει με δάκρυα στα μάτια πως “αυτό είναι ο Τάσος”», ανέφερε.

«Θέλω να μάθω γιατί κάηκε ζωντανό το παιδί μου», πρόσθεσε.

«Το κινητό του Τάσου ξεσήκωσε όλη την Ελλάδα»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα ηχητικά που έχουν γίνει γνωστά από τη μοιραία νύχτα, υποστηρίζοντας ότι μέσα από το κινητό του γιου του προκύπτει πως ο 21χρονος ήταν ζωντανός μετά τη σύγκρουση.

«Αυτό το κινητό ξεσήκωσε όλη την Ελλάδα. Ακούστηκε από το κινητό του Τάσου, γιατί ακούσαμε τα ηχητικά. Σε αυτό το ηχητικό ακούγεται η φωνή του Τάσου. Ο γιος μας ζούσε», είπε χαρακτηριστικά.

Ο πατέρας του 21χρονου ανέφερε ότι είχε απευθυνθεί στην ιατροδικαστική υπηρεσία προκειμένου να πληροφορηθεί εάν το παιδί του είχε αντιληφθεί τι συνέβαινε και αν είχε υποφέρει.

«Έπαιρνα την ιατροδικαστική και ρωτούσα αν το παιδί μου ταλαιπωρήθηκε. Αλλά δεν είναι έτσι, ο Τάσος ζούσε», ανέφερε, υποστηρίζοντας πως η φωνή του ακούγεται στα ηχητικά.

Παράλληλα, επικαλέστηκε μαρτυρίες σύμφωνα με τις οποίες μια κοπέλα βρισκόταν μαζί με τον Τάσο και εκείνος της είπε «πάνε έξω και έρχομαι».

Όπως είπε, από τα κινητά του Τάσου και της Κλαούντια ακούστηκαν ηχητικά από τις κρίσιμες στιγμές μετά τη σύγκρουση, ενώ μεταξύ άλλων ακούγεται, σύμφωνα με τον ίδιο, η φράση: «Μην κουνιέσαι, μην κουνιέσαι, σε παρακαλώ».

«Αν δεν υπήρχε η φωτιά, θα ζούσε»

Ο Δημήτριος Κουτσόπουλος επέμεινε στο ζήτημα της φωτιάς που ακολούθησε τη σύγκρουση των δύο τρένων, ζητώντας να διερευνηθούν τα αίτια που την προκάλεσαν.

«Φτάσαμε σε σημείο να λέγαμε να σκοτώθηκε, να μην κατάλαβε τίποτα. Και τα ανέτρεψε όλα το ηχητικό. Ο Τάσος έφυγε από τη φωτιά», είπε.

«Εμείς θέλουμε να μάθουμε γιατί υπήρξε φωτιά. Δεν ξέρω αν είναι το ξυλόλιο, αν υπήρχε παράνομο φορτίο, εμείς θέλουμε την αλήθεια. Γιατί σκοτώθηκε το παιδί μου; Αν δεν υπήρχε η φωτιά, θα ζούσε», πρόσθεσε.

«Εγώ θέλω να ανοίξω το φέρετρο να δω το παιδί μου», ανέφερε με συγκλονιστικό τρόπο.

«Μαμά, κοιμήσου, θα αργήσω να φτάσω»

Στη συνέχεια κατέθεσε η μητέρα του Αναστάσιου Κουτσόπουλου, Βασιλική Κούλπα, η οποία μίλησε για τον γιο της και τις τελευταίες στιγμές πριν από το δυστύχημα.

«Η ζωή μας καταστράφηκε από εκείνο το βράδυ», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως περιέγραψε, ο Τάσος επικοινώνησε μαζί της περίπου στις 23:05, ενημερώνοντάς την ότι το τρένο είχε καθυστέρηση.

«Μαμά, κοιμήσου, θα αργήσω να φτάσω», της είπε, σύμφωνα με την κατάθεσή της. Ήταν η τελευταία επικοινωνία τους, καθώς όταν επιχείρησε να τον καλέσει ξανά, το κινητό του ήταν απενεργοποιημένο.

Στο δικαστήριο βρέθηκε για ακόμη μία φορά και ο παππούς του 21χρονου, Γιώργος Κουτσόπουλος, ο οποίος παρακολουθεί σταθερά τη διαδικασία. Η πρόεδρος της έδρας αναφέρθηκε στη συνεχή παρουσία του, σημειώνοντας πως «έρχεται στωικά σε κάθε δικάσιμο».

Ο ίδιος προσήλθε στη σημερινή συνεδρίαση κρατώντας στα χέρια του ένα πορτρέτο του εγγονού του.

Στη σημερινή δικάσιμο από τους συνολικά 36 κατηγορουμένους παρίσταται ένας, ο πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ, Σπύρος Πατέρας.

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