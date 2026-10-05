Δίκη Τέμπη: «Η ανακριτική διαδικασία είχε παραλείψεις - Οι συγγενείς έγιναν ντετέκτιβ»

Snapshot Στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη κατέθεσαν οι γονείς του 22χρονου Γιώργου Παπάζογλου και του Νικήτα Καραθεοδώρου.

Στο εδώλιο κάθισαν τρεις κατηγορούμενοι από τους συνολικά 36, μεταξύ των οποίων υψηλόβαθμα στελέχη του ΟΣΕ.

Οι συγγενείς των θυμάτων κατήγγειλαν ελλείψεις και προβλήματα στα συστήματα ασφαλείας του σιδηρόδρομου και αμφισβήτησαν την επίσημη εκδοχή για την έκρηξη μετά τη σύγκρουση.

Οι συγγενείς αναγκάστηκαν να διερευνήσουν μόνοι τους τα αίτια του δυστυχήματος, καθώς θεωρούν ότι η Πολιτεία δεν τους στήριξε επαρκώς.

Η δικαστική διαδικασία θεωρείται από τους συγγενείς ως η τελευταία ελπίδα για να αποδοθούν ευθύνες και να αποτραπούν παρόμοια τραγικά γεγονότα στο μέλλον. Snapshot powered by AI

Με τις καταθέσεις γονέων θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη το 2023 συνεχίζεται σήμερα στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας η 36η δικάσιμος.

Η διαδικασία ξεκίνησε με τις καταθέσεις του Γιώργου Παπάζογλου και της Δέσποινας Γκανίδου, γονείς του 22χρονου Γιώργου Παπάζογλου και συνεχίστηκε με τους γονείς του Νικήτα Καραθεοδώρου που υπηρετούσε στο Πυροσβεστικό Σώμα πριν χάσει την ζωή του στα Τέμπη.

Από τους συνολικά 36 κατηγορούμενους, στο εδώλιο έκατσαν μόνο τρεις και συγκεκριμένα οι Δημήτρης Νικολάου, επιθεωρητής Διοίκησης του ΟΣΕ στη Λάρισα , Σπύρος Πατέρας, πρώην πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΣΕ και ο επιβλέπων σιδηροδρομικών συστημάτων, Παύλος Κουζής. Επίσης, στην αίθουσα παρευρέθηκαν συγγενείς θυμάτων και πολίτες.

«Αναγκαστήκαμε εμείς οι συγγενείς να γίνουμε ερευνητές»

Ο κ. Παπάζογλου έκανε λόγο για προβλήματα και ελλείψεις στα συστήματα ασφαλείας, υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση στον σιδηρόδρομο ήταν γνωστή και στους αρμόδιους υπουργούς Μεταφορών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην πυρόσφαιρα και την έκρηξη που ακολούθησε τη σύγκρουση των τρένων, εκφράζοντας την άποψη ότι το φαινόμενο δεν μπορεί να αποδοθεί στα έλαια σιλικόνης. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην αλλοίωση του χώρου του δυστυχήματος, θέτοντας ζητήματα σχετικά με τις παρεμβάσεις που έγιναν στο πεδίο μετά τη σύγκρουση.

Μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσής του, στο βήμα ανέβηκε η Δέσποινα Γκανίδου, μητέρα του 22χρονου Γιώργου Παπάζογλου. Η κα Γκανίδου ξεκίνησε την κατάθεσή της δείχνοντας στους δικαστές, στους δικηγόρους και στους παρευρισκόμενους φωτογραφία του παιδιού της. Στη συνέχεια μίλησε για τον γιο της και αναφέρθηκε στη μοιραία νύχτα της 28ης Φεβρουαρίου 2023, αλλά και στις ελλείψεις των συστημάτων ασφαλείας στον σιδηρόδρομο.

Δήλωσε ότι οι ίδιοι οι γονείς αναγκάστηκαν να ερευνήσουν τους λόγους για τους οποίους πέθανε το παιδί τους, ζητώντας από τη Δικαιοσύνη να αποδώσει ευθύνες σε όλους τους υπαίτιους. «Αναγκαστήκαμε εμείς οι συγγενείς να γίνουμε ερευνητές. Δυστυχώς σε αυτή την προσπάθεια η Πολιτεία ήταν απέναντι μας», είπε. Ολοκληρώνοντας την κατάθεσή της απευθύνθηκε προς το δικαστήριο λέγοντας: «Είστε η μόνη μας ελπίδα. Η μόνη ελπίδα για αυτόν τον τόπο. Για να μην υπάρχουν άλλα Τέμπη. Για να ησυχάσει η ψυχούλα του Γιωργάκη μου και να ησυχάσουμε και εμείς».

«Χάθηκε όλος αυτός ο κόσμος γιατί η αλυσίδα του σιδηρόδρομου ήταν σάπια»

Στη συνέχεια κατέθεσαν οι γονείς του Νικήτα Καραθεοδώρου. «Δεν είναι μόνο η οδύνη και η αγανάκτησή μας. Οι κατηγορούμενοι όλοι γνώριζαν τα προβλήματα στον σιδηρόδρομο, είχαν κατατεθεί εξώδικα. Ποιοι υπέγραψαν την μετάταξη και την τοποθέτηση του σταθμάρχη; Γιατί δεν λειτουργούσε το αυτόματο σύστημα πέδησης; Αφού γνώριζαν για την απουσία συστημάτων ασφαλείας, γιατί επέτρεψαν στα τρένα να κινούνται με υψηλές ταχύτητες; Άφησαν την ζωή του παιδιού μου στην θεά τύχη. Όταν είδαμε την πυρόσφαιρα γεννήθηκαν τεράστια ερωτήματα. Γιατί έγινε προσπάθεια να αποδοθούν στα έλαια σιλικόνης;», κατέθεσε μεταξύ άλλων η μητέρα του Νικήτα, Κατερίνα Μαλιόγλου

«Είναι αλλιώς να χάνεις το παιδί σου στο καθήκον και αλλιώς αυτό που έγινε σε μας. Δεν μπορείς να νοηματοδοτήσεις αυτή την απώλεια. Δεν έχει νόημα αυτό που έγινε και για αυτό δεν μπορεί να το ενσωματώσει το μυαλό μας και το είναι μας. Χάθηκε αυτός ο κόσμος γιατί όλη αυτή η αλυσίδα που ονομάζουμε ελληνικό σιδηρόδρομο ήταν σάπια», κατέθεσε ο Αθανάσιος Καραθεοδώρου, πατέρας του Νικήτα, ο οποίος υπηρετούσε στο Πυροσβεστικό Σώμα πριν τα Τέμπη.

«Μετά το συμβάν δεν ζούμε, επιβιώνουμε. Είμαστε σαν τον Σίσυφο, μόνο που εμείς κουβαλάμε και την νύχτα αυτόν τον βράχο. Μακάρι να αποδοθεί δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν παραδειγματικά οι υπεύθυνοι», ευχήθηκε κλείνοντας ο κ. Καραθεοδώρου.

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