Γεωργιάδης για δίκη Τεμπών: Παρέσυραν μια ολόκληρη χώρα στην «θεωρία της συγκάλυψης»

«Αισθάνεσαι ντροπή για όλους όσους διακινούσαν για πολιτικούς σκοπούς αυτές τις γελοιότητες», ανέφερε ο υπουργός Υγείας

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Γεωργιάδης για δίκη Τεμπών: Παρέσυραν μια ολόκληρη χώρα στην «θεωρία της συγκάλυψης»
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  • Ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε στην αναδημοσίευση δηλώσεων της μητέρας του 29χρονου μηχανοδηγού που σκοτώθηκε στα Τέμπη, απορρίπτοντας τις θεωρίες περί συγκάλυψης και ξυλόλιου.
  • Η μητέρα τόνισε ότι τα δύο θύματα μηχανοδηγοί αντιμετωπίστηκαν αδικαιολόγητα ως απλά μέλη εμπορικού τρένου.
  • Σύμφωνα με τη μητέρα, τα πτώματα των μηχανοδηγών ανασύρθηκαν άθικτα από τη φωτιά, γεγονός που αναιρεί την εκδοχή ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από το εμπορικό τρένο.
  • Ο υπουργός Υγείας κατήγγειλε ότι η υπόθεση πολιτικοποιήθηκε και ότι η θεωρία της συγκάλυψης χρησίμευσε ως εργαλείο για να πλήξει την κυβέρνηση.
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Τα όσα δήλωσε η μητέρα του 29χρονου μηχανοδηγού που έχασε τη ζωή του στα Τέμπη, αναδημοσίευσε στον λογαριασμό του στο X ο Άδωνις Γεωργιάδης, αναφέροντας πως η γυναίκα με όσα λέει καταρρίπτει ουσιαστικά «τις γελοίες θεωρίες για το ξυλόλιο».

«Πώς θα είχε ξεκινήσει η πυρόσφαιρα από την εμπορική αμαξοστοιχία, αφού τα πτώματα των δύο μηχανοδηγών της βρέθηκαν άθικτα από φλόγα;», γράφει ο υπουργός Υγείας, καταλήγοντας πως «αν αναλογιστείς τι λέει εδώ η μητέρα του νεκρού μηχανοδηγού, μία μάνα είναι και αυτή που έχασε το παιδί της, αισθάνεσαι ντροπή για όλους όσους διακινούσαν για πολιτικούς σκοπούς αυτές τις γελοιότητες».

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Το βίντεο αυτό είναι συγκλονιστικό, πέραν της ανθρώπινης διάστασης και του πόνου που στους ανθρώπους αυτούς που έχασαν τα παιδιά τους στην Εμπορική Αμαξοστοιχία προκάλεσαν με τις γελοίες θεωρίες για το ξυλόλιο, λέει κάτι προφανές που όλα τα κανάλια και οι «δαιμόνιοι» δημοσιογράφοι που ήθελαν απλά να ρίξουν την Κυβέρνηση απέκρυψαν. Ότι δηλαδή πώς θα είχε ξεκινήσει η πυρόσφαιρα από την εμπορική αμαξοστοιχία, αφού τα πτώματα των δύο μηχανοδηγών της βρέθηκαν άθικτα από φλόγα; Και όμως παρέσυραν μια ολόκληρη χώρα στην «θεωρία της συγκάλυψης», διότι αυτό το αφήγημα έπληττε την Κυβέρνηση, αφού υπονοούσε την ύπαρξη δόλου εκ μέρους της. Αν αναλογιστείς τι λέει εδώ η μητέρα του νεκρού μηχανοδηγού, μία μάνα είναι και αυτή που έχασε το παιδί της, αισθάνεσαι ντροπή για όλους όσους διακινούσαν για πολιτικούς σκοπούς αυτές τις γελοιότητες».

Τι ανέφερε η μητέρα του μηχανοδηγού

«Είμαστε τρεισήμισι χρόνια από το ατύχημα και αυτά τα δύο παιδιά η πλειοψηφία του κόσμου δεν γνώριζε ποια είναι, πώς λέγονται, ότι έχουν κι αυτά γονείς, ότι ήταν παιδιά, ότι ήταν 29 και 34 ετών. 29 ο γιος μου, 34 ετών ο Βούλγαρης και αντιμετωπίστηκαν μέχρι τώρα ως εμπορικό. Ποτέ δεν ξεχωρίστηκε, οι εργαζόμενοι, τα δύο παιδιά που ήταν στο τιμόνι και να συμπεριληφθούν μαζί με τα υπόλοιπα θύματα.

Αυτό ήταν το παράπονό μας και αυτό είχα βγει από την αρχή να κοινωνήσω. Όπως ακούσατε πριν, λόγω της αντιμετώπισης που είχε η οικογένεια Βούλγαρη, είχε φροντίσει να κρατήσει μια πολύ αξιοπρεπή στάση, να μην εκτεθεί δημόσια.

Επίσης, εγώ ήμουν σε πολύ δύσκολη θέση και να βγαίνω και να διαχωρίζω ότι υπονοούμενα που ακούγονται δεν αφορούν τον έναν, αλλά αφορούν τον άλλο και όλα αυτά τα μικροπρεπή πράγματα.

Όπως είπε περιμέναμε να τα πούμε εκεί που έπρεπε να τα πούμε, για να γίνουν και πιστευτά. Εμείς, ξέρετε, σε αντίθεση με την πλειοψηφία κάποιων τεχνικών συμβούλων, κάποιων δημοσιογράφων και διαφόρων άλλων, οι οποίοι δεν γνώριζαν τρεισήμισι χρόνια, ότι αυτά που έλεγε η μητέρα, σε εισαγωγικά, του μηχανοδηγού, όποτε κανείς έκανε το λάθος να με φιλοξενήσει, είναι αλήθεια. Γνωρίζαμε από την πρώτη στιγμή ότι το εμπορικό τρένο, εκτός του ότι ήταν στο δρομολόγιό του, δεν έκανε λάθος κλπ, ότι δεν είχε καμία εμπλοκή με την πυρκαγιά. Το γνωρίζαμε από την πρώτη εβδομάδα.

Είχαμε τη διαβεβαίωση ότι τα παιδιά ανασύρθηκε αρτιμελή, ανασύρθηκαν άκαυτα, πλήρως αναγνωρίσιμα, ότι δεν ήταν ούτε καμένα, ούτε αυτά, ούτε οι μηχανές, ούτε οι φορτάμαξες, ούτε φυσικά τα κοντέινερ».

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