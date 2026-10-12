Δίκη Τέμπη: «Μας είχε αναφέρει ότι δεν λειτουργούσε το σύστημα αυτόματης πέδησης»

Snapshot Η μητέρα της μάρτυρα εργαζόταν στο κυλικείο του τρένου και είχε αναφέρει προβλήματα με το σύστημα αυτόματης πέδησης, το οποίο είχε απενεργοποιηθεί λόγω καθυστερήσεων.

Η σορός της μητέρας της μάρτυρα δεν βρέθηκε ποτέ και η ταυτοποίηση έγινε μέσω DNA, ενώ η οικογένεια δεν ενημερώθηκε επαρκώς μετά το δυστύχημα.

Η οικογένεια επιχείρησε να προχωρήσει σε εκταφή για τοξικολογικές εξετάσεις, αλλά η διαδικασία παγώθηκε χωρίς εξήγηση.

Ο πατέρας του θύματος Ιορδάνη Αδαμάκη περιέγραψε την αγωνία για την αναζήτηση του γιου του και αμφισβήτησε την επάρκεια των αιτιών φωτιάς στο δυστύχημα.

Ο γιος και η σύζυγος του Ιωάννη Καριώτη κατέθεσαν για τα προβλήματα στα τρένα, όπως τα ωράρια εργασίας και η έλλειψη συντήρησης, που προειδοποιούσε ότι θα προκαλέσουν ατύχημα. Snapshot powered by AI

Ολοκληρώθηκε σήμερα, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, η 39η δικάσιμος για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, με τις καταθέσεις συγγενών θυμάτων της τραγωδίας.

Στο βήμα του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων στη Λάρισα ανέβηκε η Σοφία Στεφανάκη, κόρη της Μαρίας Μουρτζάκη , η οποία εργαζόταν εκείνη την ημέρα στο κυλικείο του τρένου και καταπλακώθηκε από ένα ψυγείο κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης. Όπως κατέθεσε, η μητέρα της εργαζόταν τα τελευταία 6 χρόνια στα τρένα και είχε αναφέρει στην οικογένειά της ότι δούλευε πολλές ώρες χωρίς ικανοποιητικό μισθό.

Μάλιστα, τους είχε αναφέρει και για ένα περιστατικό εκτροχιασμού βαγονιού τον Αύγουστο του 2022. «Μας είχε πάρει τηλέφωνο. Είχε εκτροχιαστεί ένα βαγόνι στο οποίο βρισκόταν», ανέφερε, εξηγώντας ότι η οικογένειά της προσπαθούσε να την πείσει να αλλάξει δουλειά. Όπως είχε εξηγήσει για το περιστατικό, ο εκτροχιασμός συνέβη λόγω του συστήματος αυτόματης πέδησης. Όμως, αυτό απενεργοποιήθηκε, καθώς δημιουργούνταν πολλές καθυστερήσεις.

Ταυτοποιήθηκε μέσω DNA

Η κ. Στεφανάκη περιέγραψε τις ώρες αγωνίας μέχρι να μάθει για το δυστύχημα και τον θάνατο της μητέρας της. Ανέφερε ότι δεν της είχε στείλει μήνυμα αν έφτασε, ενώ η ίδια έμαθε για τα γεγονότα την επόμενη μέρα το πρωί και προσπαθούσε αγωνιωδώς να βρει την μητέρα της.

Η σορός της δεν εμφανίστηκε ποτέ, αφού το φέρετρο παραδόθηκε κλειστό και σφραγισμένο. Η ταυτοποίηση έγινε μέσω γενετικού υλικού DNA από τον γιο της. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε, κανένας δεν επικοινώνησε με την οικογένεια μετά την τραγωδία, ενώ δεν βρέθηκε κανένα από τα προσωπικά αντικείμενα της μητέρας της.

Η μάρτυρας αναφέρθηκε και στο ζήτημα της εκταφής, υποστηρίζοντας ότι η οικογένεια επιθυμούσε να προχωρήσει στη νόμιμη διαδικασία μετά την παρέλευση τριών ετών. «Προχωρήσαμε τη διαδικασία με την αστυνομία. Η διαδικασία πάγωσε και δεν μας άφηναν να κάνουμε τοξικολογικές εξετάσεις. Θέλουμε να μάθουμε τι υπάρχει μέσα», ανέφερε.

Η κ. Στεφανάκη δήλωσε προς το δικαστήριο ότι εμπιστεύεται την ελληνική Δικαιοσύνη, παρά τα λάθη που έγιναν. Ο αδερφός της, Ευάγγελος – Κωνσταντίνος Στεφανάκης, απέστειλε επιστολή στο Δικαστήριο, η οποία και αναγνώστηκε. Μεταξύ άλλων ανέφερε ότι περιμένει η δικαστική απόφαση να αποτελέσει δικαίωση για την οικογένειά του.

«Θα δώσω αυτή τη μάχη για τα μάτια και την ψυχή του»

Οι καταθέσεις συνεχίστηκαν με τον πατέρα του 22χρονου ποδοσφαιριστή Ιορδάνη Αδαμάκη, Αδάμ, ο οποίος απανθρακώθηκε από τη φωτιά επειδή μάλλον βρισκόταν στο κυλικείο όταν έγινε η σύγκρουση. Ο κ. Αδαμάκης περιέγραψε τις στιγμές αναζήτησης του παιδιού του στα νοσοκομεία και στο τηλέφωνό του, ενώ εξήγησε ότι κατάλαβαν πως τα πράγματα είναι σοβαρά όταν τους ζήτησαν δείγμα DNA.

Ανέφερε πως θεωρούσαν τα τρένα ως το πιο ασφαλή μέσο, ενώ δήλωσε πως τα έλαια μετασχηματιστών προκαλούν φωτιά αλλά όχι τέτοιου μεγέθους, ώστε να καούν όλα. Σχολίασε επίσης ότι θεωρεί εμπαιγμό το θέμα των εκταφών και για αυτό η οικογένειά του παραιτήθηκε από τη διαδικασία. Όμως κατέληξε ότι θα συνεχίσει να ερευνά τα αίτια θανάτου του γιου του μέχρι να πάρει απάντηση από το δικαστήριο.

«Είμαστε μόνοι μας»

Επόμενοι μάρτυρες ήταν η οικογένεια του Ιωάννη Καριώτη, ο οποίος εργάζονταν στην Hellenic Train ως ελεγκτής στα τρένα και ταξίδευε ως επιβάτης εκείνο το βράδυ. Όπως κατέθεσε ο γιος του, η αδερφή του και η σύζυγός του, ο Ιωάννης Καριώτης τους είχε αναφέρει αρκετές φορές για τα προβλήματα στα τρένα όπως τα ωράρια εργασίας, τα ασυντήρητα τρένα και τους υπεράριθμους επιβάτες. «Έλεγε ότι κάποια στιγμή θα συμβεί κάτι» κατέθεσε η σύζυγός του.

Οι καταθέσεις ολοκληρώθηκαν με τον Χρήστο Τηλκερίδη, πατέρα του Άγγελου Τηλκερίδη, ο οποίος δήλωσε ότι περιμένει από το δικαστήριο να σταθεί στο ύψος του, ενώ σχολίασε πως δεν θεωρεί βαριές τις κατηγορίες. Ο ίδιος θεωρεί ότι δεν υπάρχει σεβασμός για τις οικογένειες και πως είναι μόνοι τους, παράλληλα κριτική στον ειδικό εφέτη ανακριτή Σωτήρη Μπακαϊμη τονίζοντας πως «είναι ο νεκροθάφτης της υπόθεσης».

Η δίκη θα συνεχιστεί αύριο, Τρίτη, με τις υπόλοιπες καταθέσεις μαρτύρων.

Με πληροφορίες από το larissapress.gr

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