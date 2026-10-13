Δίκη Τέμπη: Συγκλόνισε η μητέρα του μοναδικού επιζώντα του πρώτου βαγονιού

Snapshot Ο Γεράσιμος Γεωργιάδης, μοναδικός επιζών από το πρώτο βαγόνι του δυστυχήματος στα Τέμπη, βρίσκεται σε κώμα με βαριά, μη αναστρέψιμη βλάβη στον εγκέφαλο για τρία χρόνια.

Η μητέρα του δηλώνει ότι η πρόγνωση για την ανάρρωσή του είναι φτωχή και η οικογένεια ζει καθημερινά στο νοσοκομείο.

Η οικογένεια ζητά δικαιοσύνη και παραδειγματική τιμωρία για τους υπεύθυνους της τραγωδίας.

Καταθέσεις συγγενών θυμάτων υπογραμμίζουν ότι το δυστύχημα δεν ήταν ατύχημα, αλλά έγκλημα, επισημαίνοντας την έλλειψη κατάλληλης σήμανσης στον σιδηρόδρομο.

Η δίκη συνεχίζεται με καταθέσεις επιβατών του Intercity τρένου. Snapshot powered by AI

Συγκλονίζει η μητέρα του πολυτραυματία Γεράσιμου Γεωργιάδη, ο οποίος ήταν και ο μόνος επιζών από το πρώτο βαγόνι κατά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Η Παναγιώτα Καλατζή κατέθεσε σήμερα ενώπιον του δικαστηρίου δηλώνοντας ότι η πρόγνωση για την ανάρρωση του γιου της είναι «φτωχή», ενώ ούτε οι γιατροί δεν ξέρουν πώς θα εξελιχθεί. «Η ζωή μου όλη κρέμεται από τα χείλη ενός γιατρού. Πλέον το νοσοκομείο είναι το σπίτι μας», δήλωσε.

Σχετικά με τα τραύματα του Γεράσιμου, ανέφερε ότι ο ιγιατροί της εξήγησαν πως «ήταν σαν να έσκασε πυρηνική βόμβα στο κεφάλι του». Ο Γεράσιμος υπέστη βαριά, μη αναστρέψιμη βλάψη στον εγκέφαλο μετά την έκρηξη και βρίσκεται εδώ και τρία χρόνια σε κώμα, ενώ νοσηλεύτηκε και σε κλινική της Ιταλίας για μερικούς μήνες. Η μητέρα του δήλωσε σήμερα πως η κατάστασή του παραμένει ίδια.

Η κ. Καλατζή έδειξε στο δικαστήριο την φωτογραφία του Γεράσιμου, λέγοντας: «Σε αυτή την φωτογραφία ταυτίζεται η ψυχή του. Ένα καλό, ευγενέστατο παιδί. Ήταν ένα υγιέστατο κύτταρο της κοινωνίας». Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Μέσα σε όλα αυτά έχω μια απορία. Πως ζουν οι υπαίτιοι αυτής της τραγωδίας; Πως συνεχίζουν την καθημερινότητά τους; Θα ήθελα να συγκρίνω αυτή τη ζωή τους με την δική μας καθημερινότητα. Η δικαιοσύνη πρέπει να αποδοθεί και η παραδειγματική τιμωρία να υπάρξει. Μακάρι αυτή η δίκη να είναι η αρχή που θα αλλάξει τα πράγματα για να αποφύγουμε μια νέα τραγωδία στο μέλλον».

«Έχουμε τη ζωή μας στα χέρια σας»

Στη συνέχεια κατέθεσε ο Γεώργιος Κωττάς, αδερφός του Βασίλειου Κωττά. Ο κ. Κωπάς ανέφερε μεταξύ άλλων πως «δεν ήταν ένα ατύχημα, ήταν έγκλημα», τονίζοντας την απουσία φωτοσήμανσης από τον σιδηρόδρομο.

Ακολούθως κατέθεσε ο πατέρας και ο αδερφός της Σοφίας Ταχμαζίδου. «Κυρία πρόεδρε για εμάς, εσείς τώρα είστε οι Θεοί. Έχουμε την ζωή μας στα χέρια σας» είπε ο πατέρας της Σοφίας Ταχμαζίδου.

Η δίκη συνεχίζεται με καταθέσεις επιβατών του Intercity.

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