Τέμπη: Καταγγελίες Ρούτσι για παρακολουθήσεις και απόπειρα χρηματισμού - «Ακόμα θρηνούμε»

Snapshot Ο Πάνος Ρούτσιτήγγειλεκολουθήσεις καιπειρα χρηματισμού για να σταματήσει να ασχολείται με την υπόθεση των Τεμπών.

Μετά την απεργία πείνας που έκανε, ο κ. Ρούτσι αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα υγείας, όπως μίνι εγκεφαλικό και επισκέψεις σε νοσοκομείο.

Ζητά απαντήσεις για την πυρόσφαιρα που ακολούθησε τη σύγκρουση των τρένων και την απαγόρευση πρόσβασης στον τόπο του δυστυχήματος εκείνη τη νύχτα.

Αμφισβητεί την ομοιομορφία των ιατροδικαστικών πορισμάτων και ζητά να δοθεί η δυνατότητα στις οικογένειες να ορίσουν τεχνικούς συμβούλους για τις εκταφές.

Εκφράζει αγανάκτηση για τη δικογραφία σε βάρος γονέων και δικηγόρων και τονίζει την ανάγκη για διαλεύκανση της υπόθεσης χωρίς καθυστερήσεις. Snapshot powered by AI

Καταγγελίες για παρακολουθήσεις, αλλά και για απόπειρα χρηματισμού του, προκειμένου να σταματήσει να ασχολείται με την υπόθεση των Τεμπών, διατύπωσε ο Πάνος Ρούτσι κατά τη σημερινή συνεδρίαση της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα.

Ο πατέρας του Ντένις, ενός από τα 57 θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας, υποστήριξε ότι άγνωστα άτομα τον παρακολουθούσαν μετά την απεργία πείνας που είχε πραγματοποιήσει, ενώ ανέφερε ότι επιχειρήθηκε να απομακρυνθεί και η συνήγορός του, Ζωή Κωνσταντοπούλου, από την υπόθεση.

Ο κ. Ρούτσι συνέχισε την κατάθεσή του, η οποία είχε διακοπεί την περασμένη Τετάρτη λόγω αδιαθεσίας. Αναφερόμενος στις επιπτώσεις της απεργίας πείνας στην υγεία του, είπε: «Η απεργία πείνας μου άφησε τα κουσούρια με την πίεση και την καρδιά. Μετά την απεργία πείνας πήγα στο νοσοκομείο τρεις φορές, έπαθα ως και ένα μίνι εγκεφαλικό».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στα ερωτήματα που εξακολουθούν να υπάρχουν για τη φωτιά και την πυρόσφαιρα που ακολούθησε τη σύγκρουση των τρένων.

«Έχουμε ακούσει πολλές θεωρίες για τη φωτιά. Αν δεν υπήρχε, πιστεύω ότι θα ζούσανε πολλά παιδιά από εκείνο το βράδυ. Θέλουμε να μάθουμε από τι προκλήθηκε η πυρόσφαιρα. Και γιατί στον τόπο του δυστυχήματος εκείνο το βράδυ δεν άφηναν τον κόσμο», κατέθεσε.

«Με παρακολουθούσαν συνέχεια»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις καταγγελίες του για απόπειρα χρηματισμού, προκειμένου να εγκαταλείψει την ενασχόλησή του με την υπόθεση, αλλά και για την προσπάθεια απομάκρυνσης της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Όπως διευκρίνισε, αναφέρεται για πρώτη φορά δημόσια στο συγκεκριμένο ζήτημα μέσα στο δικαστήριο, σημειώνοντας παράλληλα ότι δεν έχει προχωρήσει σε καταγγελία στις Αρχές.

Ο πατέρας του Ντένις περιέγραψε, επίσης, περιστατικά παρακολούθησης από αγνώστους μετά την ολοκλήρωση της απεργίας πείνας.

«Αυτό με τις παρακολουθήσεις γινόταν συνέχεια. Δεν καταλαβαίνω γιατί. Τι κάναμε εμείς;», ανέφερε χαρακτηριστικά, επαναλαμβάνοντας την ανάγκη να δοθούν απαντήσεις για τις συνθήκες της τραγωδίας.

«Πρέπει κάποια στιγμή να μάθουμε τι έγινε εκείνο το βράδυ. Θέλω να μάθω ποιος έδωσε εντολή να μπαζώσουν εκείνη τη νύχτα. Ακόμα θρηνούμε», είπε.

«Είναι σαν copy-paste τα πορίσματα για τα παιδιά μας»

Ο κ. Ρούτσι αναφέρθηκε και στο ζήτημα των εκταφών, εκφράζοντας τη βεβαιότητά του ότι στο σώμα του παιδιού του ενδέχεται να υπάρχουν και άλλα μέλη, ενώ αμφισβήτησε την ομοιομορφία των ιατροδικαστικών εγγράφων που έχουν δοθεί στις οικογένειες των θυμάτων.

«Είμαι πολύ σίγουρος ότι μέσα στο παιδί μου υπάρχουν και άλλα μέλη. Δεν μπορεί το χαρτί που μας δίνουν οι ιατροδικαστές να είναι το ίδιο με όλα τα παιδιά. Είναι σαν copy-paste», ανέφερε.

Παράλληλα, ζήτησε να δοθεί στις οικογένειες η δυνατότητα να ορίσουν τεχνικούς συμβούλους και να προχωρήσουν οι σχετικές διαδικασίες, εκφράζοντας την αγανάκτησή του για την καθυστέρηση.

«Να μας δώσουν επιτέλους το δικαίωμα να ορίσουμε τεχνικούς συμβούλους να προχωρήσουμε. Γιατί ακόμα δεν έχουμε νέα; Γιατί μας κοροϊδεύουν. Δεν είμαστε εμείς που το καθυστερούμε. Δεν μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας. Είναι και το οικονομικό. Τρία χρόνια έχουμε εξαντληθεί οικονομικά. Νιώθουμε ότι μας κοροϊδεύουν τέσσερα χρόνια. Εμείς ψάχνουμε στοιχεία, εμείς παλεύουμε. Ούτε ένας δεν μας είπε συγγνώμη. Λίγη ανθρωπιά δεν υπάρχει», κατέθεσε.

Η δικογραφία για όσα έγιναν στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας

Τέλος, ο πατέρας του Ντένις αναφέρθηκε και στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος γονέων θυμάτων και δικηγόρων για όσα συνέβησαν στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας, στο πλαίσιο της δίκης για τα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας.

«Δεν ξέρω γιατί το κάνουν όλο αυτό. Εμείς ψάχνουμε την αλήθεια», σημείωσε.

Η διαδικασία συνεχίζεται με την εξέταση του Πάνου Ρούτσι από τη συνήγορό του, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

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