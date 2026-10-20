Δίκη - Τέμπη - μητέρα Ελισάβετ Χατζηβασιλείου: «Έλεγαν ψέματα για να μην χάνουν έσοδα»

Ο πατέρας της Ελισάβετ περιέγραψε την τραγωδία ως σύγκρουση του «παρακράτους» με τους πολίτες και κατήγγειλε την κατάρρευση των αξιών εξαιτίας της

Μιχάλης Παπαδάκος

Δίκη - Τέμπη - μητέρα Ελισάβετ Χατζηβασιλείου: «Έλεγαν ψέματα για να μην χάνουν έσοδα»
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η μητέρα της Ελισάβετ Χατβασιλείου κατήγγειλε ότι οι αρμόδιοι απέκρυπταν προβλήματα ασφαλείας για να μην χάσουν έσοδα από τα εισιτήρια.
  • Οι συγγενείς των θυμάτων τόνισαν την έλλειψη συστημάτων ασφαλείας στον σιδηρόδρομο και την παρουσία άπειρου προσωπικού τη νύχτα της τραγωδίας.
  • Η οικογένεια Χατζηβασιλείου ζήτησε την τιμωρία των υπευθύνων και την απόδοση δικαιοσύνης ώστε να αποτραπούν παρόμοιες καταστάσεις στο μέλλον.
  • Ο πατέρας της Ελισάβετ περιέγραψε την τραγωδία ως σύγκρουση του «παρακράτους» με τους πολίτες και κατήγγειλε την κατάρρευση των αξιών εξαιτίας της.
  • Οι καταθέσεις ανέφεραν ότι η ζωή των οικογενειών άλλαξε δραματικά μετά το δυστύχημα και αντιμετώπισαν εχθρική συμπεριφορά από το κράτος.
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Με τις καταθέσεις συγγενών θυμάτων και επιζώντων συνεχίστηκε στη Λάρισα η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Κατά την 43η συνεδρίαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, με κατηγορούμενους τους Σπύρο Πατέρα, Απόστολο Τσακίρη και Παύλο Κουζή, οι μαρτυρίες επικεντρώθηκαν στις ανθρώπινες απώλειες και στις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το πολύνεκρο δυστύχημα.

Πρώτη στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε η μητέρα του 34χρονου Ρουμάνου Ιονέλ Κουλέα, η οποία αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε ο γιος της πριν έρθει στην Ελλάδα, εκφράζοντας παράλληλα την εμπιστοσύνη της στη Δικαιοσύνη. Στη συνέχεια κατέθεσε η Γκαμπριέλα Φόργιαν, μητέρα της 26χρονης Ελισάβετ Χατζηβασιλείου, η οποία είχε κερδίσει υποτροφία στην Κρατική Όπερα του Βερολίνου και ταξίδευε για να γιορτάσει αυτή τη σημαντική επιτυχία της.

Κρατώντας στα χέρια της μια φωτογραφία της κόρης της, η Γκαμπριέλα Φόργιαν μίλησε για το όνειρό τους να την καμαρώσει από την πρώτη σειρά, κρατώντας μια ανθοδέσμη. Ένα όνειρο που δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ, καθώς τα λουλούδια κατέληξαν στο φέρετρο της 26χρονης.

«Θεωρούσα το τρένο το πιο ασφαλές μέσο μεταφοράς, το θέμα της ασφάλειας το είχα δεδομένο, που να φανταστώ ότι το βράδυ υπήρχε μόνο ένας άπειρος σταθμάρχης», ανέφερε χαρακτηριστικά και συνέχισε:

«Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι το 2023 στον σιδηρόδρομο δεν λειτουργούσε τίποτα και έλεγαν ψέματα στον κόσμο για να μην χάνουν έσοδα από τα εισιτήρια».

Περιγράφοντας τη ζωή της οικογένειας μετά την τραγωδία, σημείωσε ότι «από εκείνη τη στιγμή άλλαξε η ζωή» τους, ενώ κατήγγειλε την εχθρική, όπως τη χαρακτήρισε, αντιμετώπιση που αντιμετώπισαν από το κράτος.

Η μητέρα της Ελισάβετ ζήτησε να τιμωρηθούν όσοι συνέβαλαν στην τραγωδία, υπογραμμίζοντας ότι είχαν προηγηθεί προειδοποιήσεις που δεν εισακούστηκαν. Κλείνοντας την κατάθεσή της, απευθύνθηκε στους δικαστές με την ευχή να αποδοθεί δικαιοσύνη, ώστε οι οικογένειες να μπορέσουν να πενθήσουν τα παιδιά τους και να αποτραπεί μια νέα τραγωδία.

«Εύχομαι να αποδώσετε δικαιοσύνη για να μπορέσουμε να πενθήσουμε τα παιδιά μας, αλλά και για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη», είπε.

«Το παρακράτος συγκρούστηκε με τους πολίτες»

Ακολούθησε η κατάθεση του πατέρα της Ελισάβετ, Νίκου Χατζηβασιλείου, ο οποίος περιέγραψε με σκληρά λόγια τις συνθήκες του ταξιδιού που στοίχισε τη ζωή στην κόρη του.

«Βρίσκομαι εδώ γιατί η θυγατέρα μου στις 28 Φεβρουαρίου του 2023 ταξίδευε με το τρένο ωρολογιακή βόμβα Intercity 62, τη νύχτα που το παρακράτος συγκρούστηκε με τους πολίτες αυτής της χώρας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η τραγωδία δεν είχε ως αποτέλεσμα μόνο την απώλεια 57 ανθρώπινων ζωών, αλλά και την κατάρρευση αξιών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην έλλειψη συστημάτων ασφαλείας στον σιδηρόδρομο, εκφράζοντας την απογοήτευσή του για την κατάσταση που επικρατούσε.

«Θεωρούσαμε το τρένο το πιο ασφαλές μέσο, δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι η εικόνα του σιδηρόδρομου ήταν χειρότερη από τη δεκαετία του ‘60», δήλωσε.

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