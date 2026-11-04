Δίκη Τέμπη: «Οι τύψεις του επιζώντα και οι τύψεις που δεν βοήθησα με βαραίνουν μέχρι τώρα»

Snapshot Επιζώντες της σύγκρουσης τρένων στα Τέμπη κατέθεσαν στο δικαστήριο περιγράφοντας τις συνθήκες μετά το δυστύχημα και τις ψυχολογικές επιπτώσεις.

Μάρτυρες ανέφεραν έντονη θερμότητα, καπνό, τραυματισμούς και δυσκολίες στον απεγκλωβισμό από τα βαγόνια.

Επιζώντες εξέφρασαν τύψεις για την επιβίωσή τους και ζήτησαν δικαιοσύνη και μέτρα ασφάλειας.

Ένας μάρτυρας χαρακτήρισε το συμβάν έγκλημα λόγω της έλλειψης ασφαλών υποδομών στους σιδηροδρόμους.

Η δίκη συνεχίζεται με νέα συνεδρίαση προγραμματισμένη για τις 18 Νοεμβρίου. Snapshot powered by AI

Περισσότεροι μάρτυρες που έζησαν τη σύγκρουση τρένων στα Τέμπη στις 28 Φεβρουαρίου 2023 κατέθεσαν σήμερα, Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, στο δικαστήριο.

Ανάμεσά τους και δύο αδερφές που ταξίδευαν με δύο φίλες τους στο 3ο βαγόνι. Πρόκειται για τα πρώτα άτομα που κατάφεραν να απεγκλωβιστούν από την αμαξοστοιχία, καταθέτοντας τον τρόπο που βγήκαν από το τρένο, την έντονη ζέστη αλλά και μία άσχημη μυρωδιά που τους «έκαιγε το λαιμό».

Όπως ανέφεραν, επειδή δεν ήταν βαριά τραυματισμένες μεταφέρθηκαν με λεωφορείο της Hellenic Train στη Θεσσαλονίκη και από εκεί οι γονείς τους τις μετέφεραν στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. «Τα μαλλιά μας ήταν καμένα, φεύγανε τούφες. Είχαμε γυαλιά παντού. Φυσούσαμε την μύτη μας και ήταν μαύρο» κατέθεσε η Πολυξένη Τζικοπούλου.

Η Ευλαμπία Τζικοπούλου κατέθεσε για τη στιγμή της σύγκρουσης και για τα πρώτα λεπτά μετά: «Ξαφνικά νοιώθω ένα απότομο φρενάρισμα, ένα έντονο σύρσιμο. Σε δευτερόλεπτα επικράτησε χάος. Ένοιωθα να στροβιλίζομαι, προσπαθούσα να κρατηθώ από την θέση μου. Σε κάθε τράνταγμα χτυπούσα δεξιά, αριστερά. Πετάγονταν θραύσματα από παντού. Θυμάμαι ένα τεράστιο κύμα θερμότητας στο πρόσωπο μου. Ένοιωθα ότι θα πεθάνω εκείνη την στιγμή. Δεν μπορούσα να πάρω ανάσα, η ατμόσφαιρα ήταν αποπνικτική».

Για τη ζωή μετά τη σύγκρουση κατέθεσε: «Δεν είναι ίδια η ζωή μου μετά. Θα το κουβαλάω για πάντα. Δεν χρησιμοποιώ πλέον μέσα μεταφοράς. Νοιώθω ενοχές που εγώ βγήκα ζωντανή. Θα ήθελα να αποδοθεί δικαιοσύνη».

«Ο ουρανός είχε γίνει πορτοκαλί και νόμιζα θα πεθάνω»

Ο δεύτερος μάρτυρας, επιζώντας από το κυλικείο της επιβατικής αμαξοστοιχίας κατέθεσε σήμερα στη δίκη.

Ο Ρομπέρτο Ντρίστι μετά την σύγκρουση, νοσηλεύονταν για δύο μήνες στο νοσοκομείο και τις πρώτες δέκα μέρες ήταν σε κώμα. «Άκουσα ένα φρενάρισμα και κουτούλησα με τον απέναντι μου. Έβαλα τα χέρια στο κεφάλι μου. Με χτυπούσαν τα σίδερα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά. Ξήλωσα και το τραπεζάκι με την φόρα. Πρέπει να λιποθύμησα. Αισθάνθηκα να ζεσταίνομαι στα πόδια μου και ξύπνησα και ξαφνικά βρέθηκα σε ένα πορτοκαλί βαγόνι, από τις φωτιές. Πήδηξα έξω στα τυφλά», κατέθεσε ο κ. Ντρίστι για την στιγμή της σύγκρουσης προσθέτοντας για την στιγμή που κατάφερε να βγει έξω από το βαγόνι:

«Με το που κρύωσα σταμάτησα να κουνιέμαι. Ένιωθα ότι έμεινα παράλυτος. Ο ουρανός είχε γίνει πορτοκαλί και νόμιζα θα πεθάνω, θα με κάψει η φωτιά. Άκουγα ουρλιαχτά. Με σήκωσαν δύο άτομα και με άφησαν σε ένα δεντράκι. Ήμουν ήδη ημιλυπόθυμος όταν ήρθαν τα ασθενοφόρα».

«Οι τύψεις του επιζώντα και οι τύψεις που δεν βοήθησα με βαραίνουν μέχρι και τώρα»

Στη συνέχεια κατέθεσαν δύο επιβάτες από το δεύτερο βαγόνι. «Έγινε το μπαμ, νόμιζα ήταν εκτροχιασμός. Ήταν το χάος για 10-12 δευτερόλεπτα. Χτυπούσα παντού, δεξιά αριστερά, μπροστά. Ένιωθα ότι πηγαίνουμε γύρω γύρω. Ήταν αναποδογυρισμένο το βαγόνι. Το πρώτο πράγμα ήταν να δω αν μπορώ να πατήσω κάπου. Γλιστρούσα μέσα στο κουπέ. Υπήρχαν εστίες φωτιάς μέσα στο βαγόνι» κατέθεσε ο Δημήτριος Κωσταρέλος.

«Ακολούθησε χαμός, τρία άτομα χτυπιόμαστε μεταξύ μας, και αφού σταμάτησε η σύγκρουση το βαγόνι ήταν σε κλήση. Είχαν συμπιεστεί και είχαν γίνει ένα. Είδα εστία φωτιάς έξω από το βαγόνι, καπνό. Κατευθείαν με κυρίευσε το αίσθημα επιβίωσης και είπα πώς θα φύγουμε. Με το που βγήκα στον δρόμο κατέρρευσα. Οι τύψεις του επιζώντα και οι τύψεις που δεν βοήθησα με βαραίνουν μέχρι και τώρα. Το βασικό πρόβλημα μετά τα Τέμπη είναι ότι νιώθω εγκλωβισμένος. Δεν νοιώθω καθόλου ασφάλεια σε αυτή την χώρα», κατέθεσε ο Κωνσταντίνος Τοπουζίδης.

Και οι δύο μάρτυρες κατέθεσαν πως η επιβατική αμαξοστοιχία έκανε στάση για μερικά λεπτά στην «μέση του πουθενά» μετά την αναχώρηση της από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό της Λάρισας. Κατέθεσαν επίσης πως αφού βγήκαν στον δρόμο αστυνομικός τους είπε ότι όσοι θέλουν μπορούν να επιβιβαστούν στο λεωφορείο για Θεσσαλονίκη ή να πάνε στα ασθενοφόρα που είχαν φτάσει.

«Είναι έγκλημα, όχι μόνο δυστύχημα»

Στους επιζώντες που κατέθεσαν ήταν και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι από το εξωτερικό. «Ξύπνησα με ένα μεγάλο χτύπημα. Είχα πεταχτεί από την θέση μου προς την μηχανή και ήμουν μπλεγμένη με άλλα άτομα. Αυτό δεν έπρεπε να γίνει ποτέ. Είναι έγκλημα, όχι μόνο δυστύχημα. Δεν μπορούμε να φροντίζουμε να λειτουργεί ένα σύστημα με δύο γραμμές; Αυτό μου φέρνει οργή. Ο καθένας σε κάθε δουλειά έχει υπευθυνότητα. Είσαι υπουργός; έχεις ευθύνη. Είσαι καθαρίστρια; έχεις ευθύνη. Πρέπει να κάνουμε αυτό που πρέπει να γίνει για να είμαστε ασφαλείς πολίτες», κατέθεσε η Χέιζελ Λορρραίν Χάγγινς.

Ο σύζυγός της, κ. Πέτρος Σταυρόπουλος κατέθεσε: «Αυτό που μας συνέβη ήταν προφανές. Είμαι από τους τυχερούς που κατόρθωσα και βγήκα από αυτή την τρομερή σύγκρουση και επέζησα. Ευχαριστώ τον Θεό που με βοήθησε. Εύχομαι η ελληνική πολιτεία να φροντίσει να αποδοθεί δικαιοσύνη σε αυτό το συμβάν ώστε να μην επαναληφθεί στο μέλλον».

Η επόμενη προγραμματισμένη δικάσιμος είναι στις 18 Νοεμβρίου.

ΠΗΓΗ: larissanet.gr

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