Νίκος Πλακιάς: «Η δικαιοσύνη δεν θα έρθει μόνη της - Εμείς θα τη σηκώσουμε στους ώμους μας»

Snapshot Στο Συνεδριακό Κέντρο Λάρισας τοποθετήθηκαν 57+1 φωτογραφίες των θυμάτων του δυστυχήματος στα Τέμπη, συνοδευόμενες από το όνομα και την ηλικία τους.

Η πρώτη φωτογραφία, δίπλα στην είσοδο, είναι του μοναδικού επιζώντα Γεράσιμου Γεωργιάδη με τη φράση «Είμαι Παρών».

Η δράση οργανώθηκε από γονείς θυμάτων, με πρωτοβουλία της μητέρας θύματος Lilia Vasilisin, για να υπενθυμίζουν τη μνήμη των θυμάτων στη διάρκεια της δίκης.

Ο Νίκος Πλακιάς, που έχασε την κόρη και τις δύο ανιψιές του, τόνισε ότι η δικαιοσύνη δεν θα έρθει από μόνη της, αλλά οι συγγενείς θα την φέρουν στους ώμους τους. Snapshot powered by AI

Ανάρτηση για την τοποθέτηση των 57+1 φωτογραφιών έξω από το Συνεδριακό Κέντρο Λάρισας όπου διεξάγεται η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη έκανε ο Νίκος Πλακιάς, ο οποίος έχασε την κόρη του και τις δύο ανιψιές του.

Πρόκειται για μία δράση των γονέων οι οποίοι εκτύπωσαν μεγάλες φωτογραφίες των 57 θυμάτων του δυστυχήματος τον Φεβρουάριο του 2023, γράφοντας δίπλα το όνομα και την ηλικία τους. Πρώτη φωτογραφία δίπλα από την είσοδο του Συνεδριακού Κέντρου είναι αυτή του Γεράσιμου Γεωργιάδη, του μοναδικού επιζώντα από το πρώτο βαγόνι, ο οποίος από τότε βρίσκεται σε κώμα. Δίπλα στο όνομά του γράφει «Είμαι Παρών».

Με το μήνυμα «η δικαιοσύνη δεν θα έρθει μόνη της», ο Νίκος Πλακιάς σχολίασε την προσπάθεια όλων των συγγενών θυμάτων που έχουν καταβάλλει αλλά και θα χρειαστεί να συνεχίσουν να κάνουν μέχρι την έκβαση της δίκης, αλλά και των διαδικασιών που χρειάζονται για να νιώσουν ότι «δικαίωσαν» τους δικούς τους ανθρώπους.

«Από σήμερα στην είσοδο της δικαστικής αίθουσας όπου διεξάγεται η δίκη των Τεμπών οι φωτογραφίες των 57 θα υπάρχουν εκεί!!!

Μετά από την πρωτοβουλία της Lilia Vasilisin (μητέρα θύματος) θα είναι εκεί για να μας θυμίζουν ότι:

"Η δικαιοσύνη δεν θα έρθει μόνη της !!!

Δεν έχει πόδια.

Εμείς θα την σηκώσουμε στους ώμους μας και θα την φέρουμε" …»

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