Snapshot Snapshot powered by AI

Μπορεί να έχει γράψει ιστορία στη μεγάλη οθόνη με τις χορευτικές του φιγούρες και τις εμβληματικές κινηματογραφικές του ερμηνείες, ωστόσο ο Τζον Τραβόλτα διαθέτει ακόμη ένα ταλέντο, το οποίο αναδεικνύεται ιδιαίτερα την περίοδο των γιορτών: τη ζαχαροπλαστική.

Ο 72χρονος ηθοποιός αποκάλυψε, κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας της ταινίας «November 1963» στη Νέα Υόρκη, στην οποία υποδύεται τον πραγματικό μαφιόζο Τζον Ροσέλι, ότι η παρασκευή γιορτινών γλυκών αποτελεί μία από τις αγαπημένες του ασχολίες.

Μάλιστα, όπως παραδέχθηκε, αντιμετωπίζει τη συγκεκριμένη οικογενειακή παράδοση με ιδιαίτερο ανταγωνιστικό πνεύμα.

«Έχω κερδίσει κατά καιρούς οικογενειακούς διαγωνισμούς», ανέφερε χαμογελώντας.

Όσο για τις γευστικές του προτιμήσεις, στην κορυφή της λίστας βρίσκονται τα μπισκότα με φυστικοβούτυρο και κομματάκια σοκολάτας, ενώ ιδιαίτερη αδυναμία έχει στα μπισκότα με καρύδια και στα βουτυρένια μπισκότα.

Όταν ο Τζον Τραβόλτα και ο Τόμι Λι αντάλλαξαν συνταγές

Η αγάπη του πρωταγωνιστή του «Grease» για τη ζαχαροπλαστική είχε γίνει γνωστή ήδη από το 2021, όταν μια απολαυστική συνομιλία του με τον Τόμι Λι, ντράμερ των Mötley Crüe, έγινε viral στα social media.

Ο ηθοποιός είχε ζητήσει από τον φίλο του να του στείλει τη συνταγή για μπισκότα με φυστικοβούτυρο και κομματάκια σοκολάτας, ενώ στη συνέχεια του έστειλε φωτογραφία με το αποτέλεσμα της δικής του προσπάθειας.

«Ποιος θα το φανταζόταν ότι δύο σούπερ σταρ θα περνούσαν τα βράδια της Τετάρτης φτιάχνοντας brownies και μπισκότα και πίνοντας φρέσκια λεμονάδα;», είχε σχολιάσει με χιούμορ ο Τραβόλτα σε βίντεο που δημοσίευσε.

Εξίσου διασκεδαστική ήταν η αντίδραση του Τόμι Λι, ο οποίος παραδέχθηκε ότι είχε κάνει ακριβώς την ίδια συζήτηση με τη σύζυγό του.

«Φαντάζεσαι να ήξερε ο κόσμος ότι ο Τόμι και ο Τζον φτιάχνουν γλυκά; Τι μας συνέβη;», είχε αναρωτηθεί γελώντας.

Η αδυναμία της οικογένειας Τραβόλτα στα μπισκότα φαίνεται, μάλιστα, να έχει περάσει και στην επόμενη γενιά, καθώς το 2019 ο γιος του ηθοποιού, Μπεν, είχε δημοσιεύσει μια ταινία μικρού μήκους με τίτλο «Too Many Cookies» («Πάρα πολλά μπισκότα»).

Το μυστικό της επιτυχίας του στην κουζίνα

Παρά το πάθος του για τη ζαχαροπλαστική και τις νίκες του στους οικογενειακούς διαγωνισμούς, ο Τζον Τραβόλτα παραδέχεται ότι δεν έχει κάποια συγκεκριμένη συμβουλή ή δική του συνταγή να μοιραστεί. «Το κάνω ενστικτωδώς, οπότε δεν ξέρω πραγματικά τι να σας πω», εξήγησε.

Πηγή έμπνευσής του αποτελεί, ωστόσο, η διάσημη Αμερικανίδα μαγείρισσα και τηλεοπτική προσωπικότητα Άινα Γκάρτεν, γνωστή και ως «Barefoot Contessa».

Ο ηθοποιός μίλησε με ενθουσιασμό για τις συνταγές της, ξεχωρίζοντας τα cupcakes με καρύδα και εκείνα με σοκολάτα.

«Έχουν όλα τα υλικά του κόσμου. Είναι ακριβά cupcakes, αλλά αξίζουν τον κόπο. Είναι εκπληκτικά», ανέφερε χαρακτηριστικά για τη συνταγή της με σοκολάτα.

Μακριά από τη λάμψη του Χόλιγουντ, ο Τζον Τραβόλτα φαίνεται πως βρίσκει τη χαρά των γιορτών στις μικρές οικογενειακές στιγμές, ανάμεσα σε ταψιά με φρεσκοψημένα μπισκότα και φιλικούς διαγωνισμούς ζαχαροπλαστικής.

Διαβάστε επίσης