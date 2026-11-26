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Ένας 25χρονος δολοφόνησε την 24χρονη σύντροφό του μέσα στο σπίτι της στην Τοσκάνη της Ιταλίας. Στη συνέχεια ο δράστης τράπηκε σε φυγή με το αυτοκίνητό του και σταμάτησε πάνω σε οδογέφυρα, όπου πρώτα εβαλε φωτιά στο ΙΧ του και, στην συνέχεια, αυτοπυρπολήθηκε.

Ο γυναικοκτόνος, μετά από λίγα δευτερόλεπτα, έπεσε στο κενό και έθεσε τέλος στην ζωή του.

Στην ίδια οδογέφυρα, στις 3 του περασμένου Σεπτεμβρίου είχε δολοφονηθεί η 45χρονη Λορένα Ισιέρι.

Ο 46χρονος πρώην σύντροφός της την ειχε πρώτα αναγκάσει να μπει στο πορτ- μπαγκάζ του αυτοκινήτου του και στην συνέχεια - την στιγμή που κατεύθανε η αστυνομία-την έριξε στο κενό, στερώντας της την ζωή.

Μόλις χθες, κατά την Διεθνή Ημέρα για Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, ο Ιταλός πρόεδρος της δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα και η πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι είχαν ζητήσει να παρασχεθεί ακόμη μεγαλύτερη στήριξη στις γυναίκες που καταγγέλλουν οτι έχουν υποστεί ψυχολογική και σωματική βία.

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