Φρίκη στην Ινδονησία: Σκότωσε τη σύζυγο και τον 4χρονο γιο του - Η ανατριχιαστική συνέχεια

Συγκλονιστικά πλάνα έχουν καταγράψει τις τελευταίες στιγμές πριν δολοφονηθούν μητέρα και παιδί

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Φρίκη στην Ινδονησία: Σκότωσε τη σύζυγο και τον 4χρονο γιο του - Η ανατριχιαστική συνέχεια
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ένας άνδρας στην Ανατολική Ιάβα σκότωσε τη δεύτερη σύζυγό του και τον 4χρονο γιο τους σε ξενοδοχείο και σπίτι.
  • Ο δράστης τεμάχισε τα πτώματα, τα πέρασε από κρεατομηχανή και τα έκαψε δύο φορές για να καλύψει τα ίχνη του.
  • Η εξαφάνιση των θυμάτων δηλώθηκε στις 5 Οκτωβρίου 2026, ενώ το έγκλημα φέρεται να συνέβη στις 20 Σεπτεμβρίου 2026.
  • Η αστυνομία εξετάζει βίντεο από κάμερες παρακολούθησης και ανακρίνει τον ύποπτο για να διαλευκάνει το κίνητρο και να εντοπίσει τα πτώματα.
  • Το πιθανό κίνητρο είναι εκδίκηση λόγω οικογενειακών προβλημάτων, μετά από επικοινωνία της νόμιμης συζύγου με το θύμα.
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Ένα φρικτό έγκλημα αποκαλύφθηκε στην Ανατολική Ιάβα της Ινδονησίας, όπου ένας άνδρας φέρεται να σκότωσε τη (δεύτερη) σύζυγό του και το μόλις 4 ετών παιδί τους, και στη συνέχεια για να καλύψει τα ίχνη του, τεμάχισε τα πτώματά τους, τα πέρασε από κρεατομηχανή, καίγοντάς τα δύο φορές, πριν και μετά.

Όπως αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, η οικογένεια του θύματος υπέβαλε αναφορά εξαφάνισης της DH (30) μαζί με το παιδί της, τον AGF (4), από τις 20 Σεπτεμβρίου 2026. Η οικογένεια προσπάθησε στη συνέχεια να τους εντοπίσει. Τελικά, κατατέθηκε αναφορά για την εξαφάνιση στο Αστυνομικό Τμήμα της πόλης Μαδιούν στις 5 Οκτωβρίου 2026.

Από τα αποτελέσματα των ερευνών και τις πληροφορίες που συγκέντρωσε η αστυνομία, όλα φαίνεται να ξεκίνησαν στις 20 Σεπτεμβρίου σε ένα ξενοδοχείο.

Τα βίντεο από τις κάμερες παρακολούθησης (CCTV) του ξενοδοχείου αποτελούν ένα από τα στοιχεία που εξετάζουν οι ανακριτές. Ο δράστης φαίνεται να βρίσκεται σε ένα από τα δωμάτια του ξενοδοχείου μαζί με τη σύζυγο και τον γιο τους.

Στη συνέχεια, φέρεται να ξέσπασε καβγάς μεταξύ του ζευγαριού, ο οποίος κατέληξε στον θάνατο της συζύγου. Αμέσως μετά ο δράστης φέρεται να μετέφερε τη σορό της γυναίκας, χρησιμοποιώντας έναν υπνόσακο και να παρότρυνε τον γιο του, να εγκαταλείψει το ξενοδοχείο. Στη συνέχεια, φέρεται να μετέφερε το τετράχρονο παιδί στο σπίτι τους, όπου και το σκότωσε.

Εκεί στην αυλή του σπιτιού έβαλε φωτιά στα δύο πτώματα, τα πέρασε από μηχανή του κιμά, και τα ξαναέκαψε. Η αστυνομία εκτιμά πως πρόθεσή του ήταν να τα πετάξει στη θάλασσα.

Η αστυνομία εξακολουθεί επίσης να συγκεντρώνει αποδεικτικά στοιχεία από την ανάκριση του ύποπτου, προκειμένου να αποκαλύψει το κίνητρο της δολοφονίας, καθώς και να εντοπίσει τα πτώματα των δύο θυμάτων.

Όσον αφορά στο κίνητρο του δράστη, ο προσωρινός ισχυρισμός οδηγεί σε εκδίκηση λόγω οικογενειακών προβλημάτων, καθώς είχε προηγηθεί επικοινωνία της νόμιμης συζύγου με το θύμα.

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