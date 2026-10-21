Φρίκη στη Τουρκία: «Θες να γίνεις φίλη μου;» - Εκτέλεσε εν ψυχρώ 22χρονη όταν τον απέρριψε

Snapshot Στην περιοχή Κοζάν στα Άδανα, ένας άνδρας πυροβόλησε και σκότωσε μια 22χρονη μετά την άρνησή της να γίνει φίλη του.

Η Σεβντά Ντίνλερ δέχθηκε πυρά με κυνηγετικό όπλο σε πάρκο όπου βρισκόταν με την αδελφή και έναν φίλο της.

Ο δράστης συνελήφθη άμεσα από αστυνομικό εκτός υπηρεσίας που βρισκόταν στην περιοχή.

Η 22χρονη κηρύχθηκε νεκρή στο σημείο και η σορός της στάλθηκε για νεκροψία.

Ο δράστης τέθηκε υπό κράτηση και μεταφέρθηκε στο Διοικητήριο της Χωροφυλακής. Snapshot powered by AI

Σκηνές πανικού και φρίκης στην Τουρκία, όταν ένας άνδρας πυροβόλησε και σκότωσε μία 22χρονη, η οποία απέρριψε την «πρόταση φιλίας» του.

Η 22χρονη Σεβντά Ντίνλερ έπεσε νεκρή σε ένα πάρκο στην περιοχή Κοζάν στα Άδανα, όταν ένας άνδρας άνοιξε πυρ εναντίον της με κυνηγετικό όπλο, όταν εκείνη απάντησε αρνητική στο «θες να γίνεις φίλης μου», όπως μεταδίδουν τουρκικά μέσα.

Ο G.F. άρχισε να διαπληκτίζεται με τη Σεβντά, η οποία τον είχε απορρίψει. Καθώς η διαμάχη εντεινόταν, ο την πυροβόλησε με το όπλο που είχε φέρει μαζί του με την κοπέλα να σωριάζεται αιμόφυρτη στο έδαφος.

Ο άνδρας συνελήφθη επί τόπου από έναν αστυνομικό εκτός υπηρεσίας, ο οποίος έτρωγε στην περιοχή.

Adana'da bir 22 yaşında bir kadın, "Seninle arkadaş olabilir miyim" sorusuna "Hayır" dediği için öldürüldü. https://t.co/0ZCoMX0gb1 — Denge+ (@dengeplus) October 21, 2026

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην περιοχή Dağılcak, όπου η 22χρονη βρισκόταν για πικ νικ με την αδελφή της και έναν φίλο τους.

Μετά από την ειδοποίηση, αποστάλθηκαν στον τόπο του συμβάντος ομάδες υγείας και χωροφυλακής. Η 22χρονη κηρύχθηκε νεκρή στο σημείο, ενώ η σορός της εστάλη για νεκροψία.

Ο G.F., ο οποίος τέθηκε υπό κράτηση, μεταφέρθηκε στο Διοικητήριο της Χωροφυλακής.

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