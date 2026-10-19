Τραγικό τέλος: 25χρονη γλίστρησε από καταρράκτη 20 μέτρων — Φίλοι της κατέγραψαν τη φρικτή στιγμή

Snapshot Μία 25χρονη, η Γουίντο Ράχμα Πούτρι, γλίστρησε και έπεσε από καταρράκτη 20 μέτρων στη Δυτική Σουμάτρα της Ινδονησίας κατά τη διάρκεια μπάνιου.

Οι φίλες της κατέγραψαν την προσπάθειά της να κρατηθεί, η οποία αποδείχθηκε ανεπιτυχής πριν την πτώση.

Η επιχείρηση διάσωσης, που περιελάμβανε πάνω από 100 μέλη ομάδων πρώτης αντίδρασης, ξεκίνησε μετά την αναφορά της εξαφάνισης και διήρκεσε έως την ανάσυρση της σορού της την επόμενη μέρα.

Η σορός της Πούτρι ανασύρθηκε από τον πυθμένα του φαραγγιού με χρήση συστήματος σχοινιών και παραδόθηκε στην οικογένειά της.

Οι αρχές εκτιμούν ότι η κοπέλα πνίγηκε και παρασύρθηκε από τα ισχυρά ρεύματα του καταρράκτη πριν χάσει τη ζωή της. Snapshot powered by AI

Σε τραγωδία κατέληξε η εκδρομή μιας παρέας κοριτσιών σε έναν καταρράκτη στη Δυτική Σουμάτρα της Ινδονησίας, όταν μία 25χρονη παρασύρθηκε από τα νερά πέφτοντας από ύψος 20 μέτρων.

Η 25χρονη Γουίντο Ράχμα Πούτρι έκανε μπάνιο στα νερά πάνω από τον καταρράκτη Robo στο Harau, ένα προστατευόμενο φυσικό καταφύγιο, το απόγευμα της Πέμπτης, όταν παρασύρθηκε από τα ισχυρά ρεύματα και έπεσε δεκάδες πόδια κάτω από την απότομη πλαγιά, σύμφωνα με τις αρχές.

Οι φίλες της Πούτρι την κινηματογραφούσαν ενώ βρισκόταν ξαπλωμένη ανάσκελα πάνω σε έναν βράχο, όταν έχασε την ισορροπία της — με τις εικόνες να δείχνουν την ίδια να προσπαθεί απεγνωσμένα, αλλά μάταια, να πιαστεί από μία φίλη της, καθώς γλίστρησε και έπεσε από την άκρη.

Wanita 25 Tahun Maut Selepas Tergelincir Di Air Terjun Robo Oleh Mynewshub PADANG – Seorang wanita berusia 25 tahun ditemukan meninggal dunia pada Jumaat selepas dilaporkan tergelincir ketika mandi di Air Terjun Robo, Nagari Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, Indonesia, sehari sebelumnya. Mangsa, Windy Rahma Putri, dilaporkan berasal dari Padang Pariaman. Rakaman yang dilaporkan menunjukkan mangsa tergelincir dan jatuh turut tersebar di media sosial, menurut detikSumut. Menurut laporan TVRI Sumatera Barat, Ketua Pejabat Mencari dan Menyelamat (SAR) Padang, Abdul Malik, berkata pasukan penyelamat gabungan menemukan mangsa sekitar jam 10.45 pagi waktu Indonesia Barat (WIB), pada 16 Oktober. Mangsa kemudian dibawa ke pusat operasi sebelum diserahkan kepada keluarganya untuk urusan pengebumian. Kejadian dilaporkan berlaku kira-kira jam 3.45 petang WIB, Khamis, 15 Oktober, ketika mangsa mandi di kawasan air terjun berkenaan. Menurut Abdul Malik, mangsa dilaporkan tergelincir sebelum disyaki tenggelam dan dihanyutkan arus. Pihak SAR menerima laporan kejadian sekitar jam 5.27 petang pada hari sama. Operasi pencarian diteruskan pada pagi Jumaat dengan anggota dibahagikan kepada dua kumpulan bagi menyisir kawasan kejadian. Usaha itu melibatkan pasukan SAR, tentera, polis, agensi pengurusan bencana, bomba serta penduduk setempat. Proses membawa keluar mangsa selesai sekitar jam 11.45 pagi WIB, sebelum semua pasukan terlibat dilepaskan kembali ke unit masing-masing. – Mynewshub — MYNEWSHUB (@mynewshub) October 17, 2026

«Σύμφωνα με τις αναφορές, το θύμα γλίστρησε και υπάρχει η υποψία ότι πνίγηκε και παρασύρθηκε από τα νερά», δήλωσε ο Αμπντούλ Μαλίκ, επικεφαλής του γραφείου έρευνας και διάσωσης, σύμφωνα με το Newsflash.

Πάνω από εκατό μέλη των ομάδων πρώτης αντίδρασης συμμετείχαν σε επιχείρηση διάσωσης και ανάσυρσης και εντόπισαν την επόμενη μέρα τη σορό της Πούτρι στον πυθμένα του βαθιού φαραγγιού κάτω από τον καταρράκτη.

Οι αρχές χρησιμοποίησαν ένα σύστημα σχοινιών για να ανελκύσουν τη σορό από την πλαγιά του βράχου και να την παραδώσουν στην οικογένειά της.