Τραγικό τέλος: 25χρονη γλίστρησε από καταρράκτη 20 μέτρων — Φίλοι της κατέγραψαν τη φρικτή στιγμή
Πλάνα κατέγραψαν την απεγνωσμένη προσπάθεια της κοπέλας να κρατηθεί από φίλη της που βρισκόταν δίπλα της
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- Μία 25χρονη, η Γουίντο Ράχμα Πούτρι, γλίστρησε και έπεσε από καταρράκτη 20 μέτρων στη Δυτική Σουμάτρα της Ινδονησίας κατά τη διάρκεια μπάνιου.
- Οι φίλες της κατέγραψαν την προσπάθειά της να κρατηθεί, η οποία αποδείχθηκε ανεπιτυχής πριν την πτώση.
- Η επιχείρηση διάσωσης, που περιελάμβανε πάνω από 100 μέλη ομάδων πρώτης αντίδρασης, ξεκίνησε μετά την αναφορά της εξαφάνισης και διήρκεσε έως την ανάσυρση της σορού της την επόμενη μέρα.
- Η σορός της Πούτρι ανασύρθηκε από τον πυθμένα του φαραγγιού με χρήση συστήματος σχοινιών και παραδόθηκε στην οικογένειά της.
- Οι αρχές εκτιμούν ότι η κοπέλα πνίγηκε και παρασύρθηκε από τα ισχυρά ρεύματα του καταρράκτη πριν χάσει τη ζωή της.
Σε τραγωδία κατέληξε η εκδρομή μιας παρέας κοριτσιών σε έναν καταρράκτη στη Δυτική Σουμάτρα της Ινδονησίας, όταν μία 25χρονη παρασύρθηκε από τα νερά πέφτοντας από ύψος 20 μέτρων.
Η 25χρονη Γουίντο Ράχμα Πούτρι έκανε μπάνιο στα νερά πάνω από τον καταρράκτη Robo στο Harau, ένα προστατευόμενο φυσικό καταφύγιο, το απόγευμα της Πέμπτης, όταν παρασύρθηκε από τα ισχυρά ρεύματα και έπεσε δεκάδες πόδια κάτω από την απότομη πλαγιά, σύμφωνα με τις αρχές.
Οι φίλες της Πούτρι την κινηματογραφούσαν ενώ βρισκόταν ξαπλωμένη ανάσκελα πάνω σε έναν βράχο, όταν έχασε την ισορροπία της — με τις εικόνες να δείχνουν την ίδια να προσπαθεί απεγνωσμένα, αλλά μάταια, να πιαστεί από μία φίλη της, καθώς γλίστρησε και έπεσε από την άκρη.
«Σύμφωνα με τις αναφορές, το θύμα γλίστρησε και υπάρχει η υποψία ότι πνίγηκε και παρασύρθηκε από τα νερά», δήλωσε ο Αμπντούλ Μαλίκ, επικεφαλής του γραφείου έρευνας και διάσωσης, σύμφωνα με το Newsflash.
Πάνω από εκατό μέλη των ομάδων πρώτης αντίδρασης συμμετείχαν σε επιχείρηση διάσωσης και ανάσυρσης και εντόπισαν την επόμενη μέρα τη σορό της Πούτρι στον πυθμένα του βαθιού φαραγγιού κάτω από τον καταρράκτη.
Οι αρχές χρησιμοποίησαν ένα σύστημα σχοινιών για να ανελκύσουν τη σορό από την πλαγιά του βράχου και να την παραδώσουν στην οικογένειά της.