Όρεγκον: Σκότωσε τη σύζυγό του και σκηνοθέτησε την εξαφάνισή της - Του ζήτησε διαζύγιο 2 μέρες πριν

Ο άνδρας καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονία της συζύγου του και των δύο σκύλων της

Βιργινία Κιμπουροπούλου, Επιμέλεια

Όρεγκον: Σκότωσε τη σύζυγό του και σκηνοθέτησε την εξαφάνισή της - Του ζήτησε διαζύγιο 2 μέρες πριν
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Μισέλ Φουρνιέ καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονία της συζύγου του, Σούζαν Λέιν.
  • Η Σούζαν Λέιν εξαφανίστηκε στις 22 Νοεμβρίου 2024, δύο ημέρες αφού είχε ζητήσει διαζύγιο από τον Φουρνιέ.
  • Το φορτηγάκι της Λέιν βρέθηκε κοντά σε μονοπάτι, ενώ το κινητό της τηλέφωνο βρέθηκε κατεστραμμένο και βυθισμένο σε ποταμό.
  • Ο Φουρνιέ παραδέχθηκε ότι στραγγάλισε τους δύο σκύλους της Λέιν με λουρί, ενώ η δολοφονία της Λέιν έγινε με τρεις πυροβολισμούς.
  • Η δίκη κατέληξε στην ενοχή του Φουρνιέ για ανθρωποκτονία δευτέρου βαθμού και παράνομη χρήση όπλου, με δικαίωμα αίτησης αποφυλάκισης μετά από 25 χρόνια.
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Όταν η 61χρονη Σούζαν «Φοίνιξ» Λέιν εξαφανίστηκε, οι Αρχές αρχικά νόμιζαν πως επρόκειτο απλώς για άλλη μία αγνοούμενη πεζοπόρο. Η ανησυχία μίας φίλης της, όμως, πυροδότησε εκτεταμένη έρευνα, η οποία τελικά αποκάλυψε την αλήθεια: ο σύζυγός της ευθυνόταν για τη δολοφονία της.

Η Σούζαν «Φοίνιξ» Λέιν εξαφανίστηκε στις 22 Νοεμβρίου 2024 στην Κομητεία Κλάμακας του Όρεγκον. Το πρωί της ίδιας μέρας, η Λέιν έστειλε μήνυμα στη φίλη της, Κρίστεν Προύντενς, στο οποίο, σύμφωνα με το CBS, κανόνιζαν να βρεθούν την Κυριακή.

Η 61χρονη εργαζόταν σε ένα κατάστημα στην περιοχή, το οποίο θα έπρεπε να ανοίξει στις 11 το πρωί.

Το κατάστημα, όμως, δεν άνοιξε ποτέ.

Το φορτηγάκι της βρέθηκε κοντά σε μονοπάτι

Ο βοηθός σερίφη της κομητείας Κλάκαμας, Άαρον Κλαρκ, συνέστησε στον εργοδότη της να ζητήσει έλεγχο ευημερίας, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η γυναίκα είναι καλά. Ως εκ τούτου, δύο αστυνομικοί επισκέφθηκαν το σπίτι της εκείνο το βράδυ, βρίσκοντάς το φωτισμένο και ξεκλείδωτο, αλλά η Λέιν και οι δύο σκύλοι της έλειπαν.

Την επόμενη μέρα, μία φίλη της, ονόματι Κάρι Γκες, εντόπισε το λευκό της φορτηγάκι Ford F-250 της Λέιν σταθμευμένο κοντά σε ένα μονοπάτι.

Η ανακάλυψη του οχήματος οδήγησε σωστικά συνεργεία στον Εθνικό Δρυμό Mount Hood, έκταση πάνω από ένα εκατομμύρια στρέμματα, προκειμένου να αναζητήσουν τη Λέιν και τους δύο σκύλους της, Έλρος και Έλροντ.

Τα στοιχεία που καθόρισαν την πορεία των ερευνών

Η εξαφάνιση αντιμετωπίστηκε αρχικά ως υπόθεση αγνοούμενου πεζοπόρου, με τα συνεργεία να δαπανούν περισσότερες από 800 ώρες ερευνών στο πεδίο προτού η επιχείρηση ανασταλεί έπειτα από τέσσερις ημέρες.

Ωστόσο, το υλικό που ανακτήθηκε έπειτα από κάμερες ασφαλείας της περιοχής ανέτρεψε τα δεδομένα.

Το φορτηγάκι της Λέιν καταγράφηκε σε κάμερα με τους δύο σκύλους της, Έλρος και Έλροντ, στην καρότσα στις 12:26 μ.μ. της 22ας Νοεμβρίου και στη συνέχεια το όχημα και το κινητό της τηλέφωνο κινήθηκαν δυτικά προς το αεροδρόμιο του Πόρτλαντ γύρω στη 1 μ.μ.

Στη 1:38 μ.μ., το φορτηγάκι εμφανίστηκε στο κατάστημα ανταλλακτικών Halsey Auto Parts με τους σκύλους ακόμη μέσα.

Μέσα σε αυτό το κατάστημα, οι κάμερες κατέγραψαν και τον σύζυγό της, Μισέλ Φουρνιέ.

Οι ερευνητές κατέληξαν, έπειτα, στο συμπέρασμα ότι ο ίδιος ο Φουρνιέ οδηγούσε το φορτηγάκι Σούζαν Λέιν. Περίπου δύο ώρες αργότερα, το όχημα καταγράφηκε να επιστρέφει προς το βουνό, αλλά δεν φαίνονταν πουθενά οι σκύλοι της Λέιν.

Στο μεταξύ, το κινητό τηλέφωνο της Λέιν εντοπίστηκε αργότερα κατεστραμμένο και βυθισμένο στον ποταμό Κολούμπια από έναν άνδρα ονόματι Τζιμ Γουάιτ.

Οι σκύλοι της, βρέθηκαν νεκροί δίπλα στο ποτάμι με πλαστικά δεματικά σφιχτά δεμένα γύρω από τον λαιμό τους.

Στις 29 Νοεμβρίου, ένας κάτοικος της περιοχής, ο Τζέιμς Έβανς, εντόπισε τη σορό της Λέιν κάτω από έναν μουσαμά κοντά σε σωρό απορριμμάτων στο δάσος, σε μικρή απόσταση από τον αυτοκινητόδρομο 26.

Μέσα σε λίγες ώρες από την ανακάλυψη, αστυνομικοί προσέγγισαν τον Φουρνιέ έξω από το σπίτι του και τελικά τον συνέλαβαν.

Τι ισχυρίστηκε ο σύζυγός της

Ο Φουρνιέ υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι είχε δει τελευταία φορά τη Λέιν στις 22 Νοεμβρίου και ότι είχε μεταβεί με ωτοστόπ στο Πόρτλαντ για να αγοράσει ένα ανταλλακτικό αυτοκινήτου.

Ο σύζυγος της 61χρονης ειδοποίησε την αστυνομία για την εξαφάνιση της γυναίκας δύο ημέρες μετά.

Αργότερα επέτρεψε στους ερευνητές να λάβουν δείγμα DNA και να κατασχέσουν το κινητό του τηλέφωνο, ενώ οι ντετέκτιβ άρχισαν να συλλέγουν αρχεία τηλεφωνικών κλήσεων στις 25 Νοεμβρίου.

Κατά την ανάκριση, ο Φουρνιέ ισχυρίστηκε ότι η Λέιν τον είχε δηλητηριάσει δίνοντάς του ένα ποτό Gatorade αναμεμειγμένο με δηλητήριο, αλλά το εγκληματολογικό εργαστήριο της Πολιτειακής Αστυνομίας του Όρεγκον εξέτασε το μπουκάλι και δεν εντόπισε γνωστά δηλητήρια και βαρέα μέταλλα.

Ερευνώντας το σπίτι, οι αστυνομικοί ανακάλυψαν όπλα, έναν κάλυκα στην είσοδο του γκαράζ, καθώς και DNA της Λέιν στο εσωτερικό του αυτοκινήτου μάρκας Volkswagen του Φουρνιέ.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, ο Φουρνιέ παραδέχθηκε ότι στραγγάλισε τους σκύλους Έλρος και Έλροντ με λουρί.

Του είχε ζητήσει διαζύγιο δύο μέρες πριν

Η δίκη του Φουρνιέ ξεκίνησε στις 4 Μαρτίου 2026 και διήρκεσε οκτώ ημέρες.

Κατά τη δίκη του Φουρνιέ, οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι πυροβόλησε τη Λέιν τρεις φορές - στο κεφάλι, τον λαιμό και το στήθος.

Εν τω μεταξύ, αναφέρθηκε πως το θύμα είχε επιδώσει στον Φουρνιέ έγγραφα διαζυγίου στις 20 Νοεμβρίου και δολοφονήθηκε δύο ημέρες αργότερα, στις 22 Νοεμβρίου.

Οι ένορκοι της κομητείας Κλάκαμας έκριναν τον Φουρνιέ ένοχο για ανθρωποκτονία δευτέρου βαθμού και παράνομη χρήση όπλου, με αποτέλεσμα να καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη με δικαίωμα αίτησης αποφυλάκισης υπό όρους έπειτα από 25 χρόνια.

Παράλληλα, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ξεχωριστή κατηγορία για κακοποίηση ζώων πρώτου βαθμού σχετικά με τη θανάτωση των δύο σκύλων, κατηγορία για την οποία είχε δηλώσει αθώος.

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