Τραγωδία στην Αλόννησο: Νεκρή 50 χρονη- Την παρέσυρε με το φορτηγό και τη σκότωσε ο άνδρας της
Η αστυνομία έχει προχωρήσει στη σύλληψη του συζύγοτ του θύματος
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- Μια 50χρονη γυναίκα στην Αλόννησο σκοτώθηκε όταν την παρέσυρε με το φορτηγό της ο σύζυγός της.
- Το περιστατικό συνέβη ενώ το ζευγάρι πήγαινε να μαζέψει ξύλα υπό άγνωστες συνθήκες.
- Ο 59χρονος σύζυγος συνελήφθη από την αστυνομία.
- Η σορός της γυναίκας θα μεταφερθεί στον Βόλο και στη συνέχεια στη Λάρισα για νεκροψία-νεκροτομή.
- Το ζευγάρι είχε δύο παιδιά.
Σε κατάσταση σοκ η τοπική κοινωνίας στην Αλλόννησο από την τραγική είδηση θανάτου μιας 50χρονης γυναίκας που παρασύρθηκε από όχημα που οδηγούσε ο σύζυγό της.
Όπως αναφέρει το taxydromos.gr, το ζευγάρι είχε πάει να μαζέψει ξύλα όταν -κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες-η άτυχη γυναίκα βρέθηκε κάτω από τις ρόδες του οχήματος που οδηγούσε ο σύζυγός της και βρήκε ακαριαίο θάνατο.
Ο 59χρονος σύζυγός της συνελήφθη, ενώ η σορός της άτυχης γυναίκας θα μεταφερθεί στον Βόλο και μετά στη Λάρισα για νεκροψία νεκροτομή.
Το ζευγάρι έχει δύο παιδιά.
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