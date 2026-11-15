Τραγωδία στην Αλόννησο: Νεκρή 50 χρονη- Την παρέσυρε με το φορτηγό και τη σκότωσε ο άνδρας της

Η αστυνομία έχει προχωρήσει στη σύλληψη του συζύγοτ του θύματος

Γιάννης Καλύβας

Τραγωδία στην Αλόννησο: Νεκρή 50 χρονη- Την παρέσυρε με το φορτηγό και τη σκότωσε ο άνδρας της
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Μια 50χρονη γυναίκα στην Αλόννησο σκοτώθηκε όταν την παρέσυρε με το φορτηγό της ο σύζυγός της.
  • Το περιστατικό συνέβη ενώ το ζευγάρι πήγαινε να μαζέψει ξύλα υπό άγνωστες συνθήκες.
  • Ο 59χρονος σύζυγος συνελήφθη από την αστυνομία.
  • Η σορός της γυναίκας θα μεταφερθεί στον Βόλο και στη συνέχεια στη Λάρισα για νεκροψία-νεκροτομή.
  • Το ζευγάρι είχε δύο παιδιά.
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Σε κατάσταση σοκ η τοπική κοινωνίας στην Αλλόννησο από την τραγική είδηση θανάτου μιας 50χρονης γυναίκας που παρασύρθηκε από όχημα που οδηγούσε ο σύζυγό της.

Όπως αναφέρει το taxydromos.gr, το ζευγάρι είχε πάει να μαζέψει ξύλα όταν -κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες-η άτυχη γυναίκα βρέθηκε κάτω από τις ρόδες του οχήματος που οδηγούσε ο σύζυγός της και βρήκε ακαριαίο θάνατο.

Ο 59χρονος σύζυγός της συνελήφθη, ενώ η σορός της άτυχης γυναίκας θα μεταφερθεί στον Βόλο και μετά στη Λάρισα για νεκροψία νεκροτομή.

Το ζευγάρι έχει δύο παιδιά.

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