Τραγωδία στην Αλόννησο: Νεκρή 50 χρονη- Την παρέσυρε με το φορτηγό και τη σκότωσε ο άνδρας της

Snapshot Μια 50χρονη γυναίκα στην Αλόννησο σκοτώθηκε όταν την παρέσυρε με το φορτηγό της ο σύζυγός της.

Το περιστατικό συνέβη ενώ το ζευγάρι πήγαινε να μαζέψει ξύλα υπό άγνωστες συνθήκες.

Ο 59χρονος σύζυγος συνελήφθη από την αστυνομία.

Η σορός της γυναίκας θα μεταφερθεί στον Βόλο και στη συνέχεια στη Λάρισα για νεκροψία-νεκροτομή.

Το ζευγάρι είχε δύο παιδιά. Snapshot powered by AI

Σε κατάσταση σοκ η τοπική κοινωνίας στην Αλλόννησο από την τραγική είδηση θανάτου μιας 50χρονης γυναίκας που παρασύρθηκε από όχημα που οδηγούσε ο σύζυγό της.

Όπως αναφέρει το taxydromos.gr, το ζευγάρι είχε πάει να μαζέψει ξύλα όταν -κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες-η άτυχη γυναίκα βρέθηκε κάτω από τις ρόδες του οχήματος που οδηγούσε ο σύζυγός της και βρήκε ακαριαίο θάνατο.

Ο 59χρονος σύζυγός της συνελήφθη, ενώ η σορός της άτυχης γυναίκας θα μεταφερθεί στον Βόλο και μετά στη Λάρισα για νεκροψία νεκροτομή.

Το ζευγάρι έχει δύο παιδιά.

Διαβάστε επίσης