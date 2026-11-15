Το άγριο mosh pit του κοινού στον χώρο των καθισμάτων ανάγκασε τους Slayer να διακόψουν τη συναυλία

Snapshot Οι Slayer διέκοψαν τη συναυλία τους στο Λος Άντζελες λόγω άγριου mosh pit που ξέσπασε στον χώρο των καθισμάτων.

Ο τραγουδιστής Tom Araya απευθύνθηκε στο κοινό, ζητώντας σεβασμό και προειδοποιώντας για πιθανή οριστική διακοπή της συναυλίας.

Η διακοπή έγινε μετά από ενημέρωση του υπεύθυνου πυρασφάλειας του χώρου, ο οποίος ζήτησε να ηρεμήσει το κοινό.

Το κοινό τελικά συμμορφώθηκε, επιτρέποντας στους Slayer να συνεχίσουν και να ολοκληρώσουν την εμφάνισή τους.

Τα mosh pits σε περιοχές με καθίσματα αυξάνουν τον κίνδυνο τραυματισμών λόγω δυσκολίας στην ασφάλεια των θεατών. Snapshot powered by AI

To θρυλικό thrash metal συγκρότημα Slayer αναγκάστηκε να διακόψει τη χθεσινή του συναυλία στο Λος Άντζελες, όταν ξέσπασε mosh pit στον χώρο των καθισμάτων, με τον τραγουδιστή Tom Araya να κάνει κήρυγμα στο κοινό.

Οι συναυλίες του συγκροτήματος είναι γνωστές για τους έντονους χορούς του κοινού μπροστά από τη σκηνή, που μπορεί να καταλήξουν και σε βία. Όμως, στο στάδιο «Kia Forum» που πραγματοποιήθηκε η συναυλία, καθίσματα είχαν τοποθετηθεί στο κέντρο του σταδίου, ακριβώς πίσω από το κοινό που ήταν όρθιο.

Ενώ το συγκρότημα έπαιζε στη σκηνή, το κοινό ξεκίνησε άγριο mosh pit το οποίο μεταφέρθηκε και στον χώρο που βρίσκονταν καθισμένοι θεατές, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές και να χρειαστεί να διακοπεί η συναυλία. Εμφανώς εκνευρισμένος ο τραγουδιστής και μπασίστας του συγκροτήματος, Tom Araya, μίλησε στο κοινό μετά τη διακοπή, εξηγώντας ότι αν δεν ηρεμήσουν θα αναγκαστεί να σταματήσει τη συναυλία.

«Δεν ξέρω πόσες φορές έχω κάνει αυτή τη συζήτηση από τότε που αρχίσαμε να παίζουμε σε τεράστιους χώρους», είπε ο Tom Araya. «Συνέχεια έλεγα σε όλους: “Παιδιά, πρέπει να συγκρατηθείτε. Δεν μπορείτε να αρχίσετε να καταστρέφετε τα πάντα. Γιατί, αλλιώς θα το σταματήσω… Γίνεστε τόσο τρελοί που αρχίζετε να βλάπτετε ο ένας τον άλλον. Είναι δύσκολο να συγκρατηθείτε, το ξέρω αυτό. Αλλά πρέπει να δείχνετε σεβασμό στους ανθρώπους γύρω σας. Ειδικά αν κάθεστε στις θέσεις του κοινού».

Καθώς το βίντεο συνεχίζεται, ο Araya ενημερώνει το κοινό ότι ο υπεύθυνος πυρασφάλειας του χώρου ενημέρωσε το συγκρότημα ότι έπρεπε να διακόψουν την εμφάνισή τους.

«Ο υπεύθυνος πυρασφάλειας είπε ότι θα κάνουμε παύση μέχρι να βάλει ο καθένας τα πράγματα του σε τάξη», είπε ο Araya. «Δεν φταίει κανείς άλλος εκτός από εσάς. Και ξέρετε για ποιον μιλάω... Αν συνεχίσετε έτσι, θα πάμε σπίτι.»

Το κοινό τελικά άκουσε τη συμβουλή των Slayer

Ευτυχώς για την πλειοψηφία των παρευρισκομένων, όσοι προκαλούσαν τα προβλήματα τελικά έδωσαν προσοχή στη συμβουλή του Araya. Η μπάντα κατάφερε τελικά να συνεχίσει να παίζει και να ολοκληρώσει την εμφάνισή της. Ωστόσο, ήταν ξεκάθαρο ότι το θρυλικό συγκρότημα είχε αρχίσει να εκνευρίζεται από ορισμένες συμπεριφορές που παρατηρούνταν στο πλήθος.

Αν και τα mosh pits είναι συνηθισμένα στις metal συναυλίες, το να γίνονται σε περιοχές με καθίσματα ενέχει μεγαλύτερο κίνδυνο τραυματισμού. Είναι ένας άγραφος κανόνας σε αυτές τις εκδηλώσεις ότι αν ένας θεατής πέσει στο έδαφος, οι άλλοι στο pit τον σηκώνουν γρήγορα ξανά στα πόδια του. Η προσθήκη αντικειμένων στα οποία κάποιος θα μπορούσε να χτυπήσει κατά την πτώση ή την ανάκαμψή του περιπλέκει την κατάσταση.

Οι Slayer σίγουρα αξίζουν επαίνους για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν όλη την κατάσταση. Κατέστησαν τους οπαδούς τους υπεύθυνους για την ασφάλεια του ενός του άλλου και εξασφάλισαν ότι όλοι διασκέδασαν χωρίς να διατρέχουν κίνδυνο. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα χρειαστεί να κάνουν παρόμοιες συζητήσεις σε μελλοντικές εκδηλώσεις.

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