Κωνσταντίνος Αργυρός: Γονάτισε μπροστά σε χορεύτρια που εντυπωσίασε με ζεϊμπέκικο σε συναυλία του

Snapshot Ο Κωνσταντίνος Αργυρός γονάτισε μπροστά σε χορεύτρια που εκτέλεσε ζεϊμπέκικο στη συναυλία του στην Άγκυρα.

Η χορεύτρια χόρεψε με έντονο ρυθμό και λευκό μαντήλι, δίνοντας δική της ερμηνεία στον ελληνικό χορό.

Η συναυλία είχε μεγάλη επιτυχία με το 95% του κοινού να είναι Τούρκοι που γνώριζαν τα τραγούδια του Αργυρού.

Ο τραγουδιστής εξέφρασε την πρόθεση για μελλοντικές συνεργασίες με καλλιτέχνες από την Τουρκία.

Το βίντεο με το ζεϊμπέκικο της χορεύτριας έγινε viral στα social media. Snapshot powered by AI

Ένα ξεχωριστό στιγμιότυπο από τη συναυλία του Κωνσταντίνου Αργυρού στην Άγκυρα κάνει τον γύρο των social media, με τον Έλληνα τραγουδιστή να γονατίζει μπροστά σε μια χορεύτρια που ανέβηκε στη σκηνή και χόρεψε ζεϊμπέκικο.

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης βρέθηκε στην τουρκική πρωτεύουσα την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2026, όπου γνώρισε θερμή υποδοχή από το κοινό. Ανάμεσα στις στιγμές που ξεχώρισαν ήταν και εκείνη κατά την οποία μια γυναίκα σηκώθηκε και άρχισε να χορεύει υπό τους ήχους του τραγουδιού «Μια Θεσσαλονίκη Ξημερώματα».

Κρατώντας ένα λευκό μαντήλι, ακολούθησε τον ρυθμό με έντονες και εκφραστικές κινήσεις, δίνοντας τη δική της ερμηνεία στον ελληνικό χορό. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, παρακολουθώντας την από την άκρη της σκηνής, εντυπωσιάστηκε από τον χορό της, γονάτισε μπροστά της και την καταχειροκρότησε.

Το βίντεο από τη στιγμή δημοσιεύτηκε αρχικά στον προσωπικό λογαριασμό της χορεύτριας στο Instagram και γρήγορα συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των χρηστών των social media.

https://www.instagram.com/reel/DfZ5aZvINOi/

Η θερμή υποδοχή στην Άγκυρα και το μήνυμα του Αργυρού

Η συναυλία του Κωνσταντίνου Αργυρού στην Άγκυρα είχε μεγάλη ανταπόκριση, με τον ίδιο να αποκαλύπτει πως περίπου το 95% των θεατών δεν ήταν Έλληνες, αλλά Τούρκοι που γνώριζαν και τραγουδούσαν τα κομμάτια του.

Μάλιστα, σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, ο τραγουδιστής εξέφρασε την πρόθεσή του να πραγματοποιήσει μελλοντικές συνεργασίες με καλλιτέχνες από τη γειτονική χώρα.

https://www.instagram.com/p/DfVnRQOjQ21/

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