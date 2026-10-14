«Δεν θα τον διάλεγα για γαμπρό»: Η αφοπλιστική απάντηση της πεθεράς του Κωνσταντίνου Αργυρού

Snapshot Η Μιντα Πατέρα εκφράζει μεγάλη αγάπη για τα εγγόνια της και συμμετέχει ενεργά στην καθημερινότητά τους.

Θεωρεί την κόρη της, Αλεξάνδρα Νίκα, πιο δυναμική μητέρα σε σχέση με τον δικό της τρόπο ανατροφής.

Επαινεί τον Κωνσταντίνο Αργυρό για την ευγένεια και τον χαρακτήρα του και τον στηρίζει στις επαγγελματικές του προσπάθειες.

Παρότι εκτιμά τον Κωνσταντίνο, δηλώνει ότι δεν θα τον επέλεγε η ίδια για γαμπρό, αφήνοντας την επιλογή στα χέρια της κόρης της.

Διατηρεί καλή σχέση με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και επιθυμεί την ευτυχία της κόρης της πάνω από όλα. Snapshot powered by AI

Για την οικογένειά της, τον ρόλο της ως γιαγιά αλλά και τη σχέση που διατηρεί με τον γαμπρό της, Κωνσταντίνο Αργυρό, μίλησε η Μιράντα Πατέρα, παραχωρώντας δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες.

Η μητέρα της Αλεξάνδρας Νίκα δεν έκρυψε την ιδιαίτερη αδυναμία που έχει στα εγγόνια της, ενώ αναφέρθηκε με τρυφερά λόγια στην κόρη της και στον τρόπο με τον οποίο έχει αγκαλιάσει τον ρόλο της μητέρας.

«Είμαι χαζογιαγιά, ναι! Τα εγγόνια μου τα έχω σαν παιδιά μου. Τους λατρεύω, τους βλέπω καθημερινά», ανέφερε χαρακτηριστικά, αποκαλύπτοντας πόσο ενεργό ρόλο έχει στην καθημερινότητά τους.

Μιλώντας για την Αλεξάνδρα Νίκα, η Μιράντα Πατέρα έκανε μια ενδιαφέρουσα σύγκριση ανάμεσα στον τρόπο που η ίδια μεγάλωσε τα παιδιά της και στον τρόπο με τον οποίο η κόρη της συνδυάζει τη μητρότητα με τις υπόλοιπες δραστηριότητές της.

«Η Αλεξάνδρα είναι μια πολύ γλυκιά μαμά, αλλά νομίζω πολύ πιο δυναμική από μένα. Γιατί εγώ ήμουν πολύ μαμά-μαμά, που ήθελα να ασχολούμαι μόνο με τα παιδιά, ενώ η Αλεξάνδρα κάνει πολλά πράγματα», εξομολογήθηκε.

«Ο Κωνσταντίνος με έχει κερδίσει με την ευγένεια και τον χαρακτήρα του»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν και όσα είπε για τον Κωνσταντίνο Αργυρό, με τον οποίο η κόρη της έχει δημιουργήσει τη δική της οικογένεια.

Η Μιράντα Πατέρα μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον δημοφιλή τραγουδιστή, υπογραμμίζοντας ότι εκείνο που εκτιμά περισσότερο σε αυτόν είναι η προσωπικότητα και η ευγένειά του.

«Ελπίζω ο Κωνσταντίνος να το κερδίσει το βραβείο Grammy, τον στηρίζουμε. Είναι καταπληκτικό παιδί, με έχει κερδίσει με την ευγένειά του και με τον χαρακτήρα του. Εύχομαι να είναι πάντα ευτυχισμένοι», δήλωσε.

Ωστόσο, όταν η συζήτηση στράφηκε στο κατά πόσο θα επέλεγε η ίδια τον Κωνσταντίνο Αργυρό για σύντροφο της κόρης της, η απάντησή της ήταν αφοπλιστική.

«Δεν θα τον διάλεγα εγώ για γαμπρό… Ό,τι θέλουν τα παιδιά. Να ’ναι καλά και να ’ναι ευτυχισμένοι», ανέφερε, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θεωρεί πως οι γονείς πρέπει να παρεμβαίνουν στις προσωπικές επιλογές των παιδιών τους.

Με αυτή τη φράση, η Μιράντα Πατέρα θέλησε να τονίσει ότι η επιλογή συντρόφου ανήκει αποκλειστικά στην κόρη της και πως το μόνο που έχει σημασία για εκείνη είναι να τη βλέπει ευτυχισμένη.

Άλλωστε, από τις δηλώσεις της έγινε σαφές ότι διατηρεί μια ιδιαίτερα καλή σχέση με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, τον οποίο στηρίζει τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.

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