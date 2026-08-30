Κωνσταντίνος Αργυρός και Αλεξάνδρα Νίκα: Οι οικογενειακές διακοπές στην Ίο με τα δύο παιδιά τους

Snapshot Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η σύζυγός του Αλεξάνδρα Νίκα επέλεξαν την Ίο για τις πρόσφατες οικογενειακές τους διακοπές.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους, απόλαυσαν θαλάσσιες δραστηριότητες και περιπάτους στο φυσικό περιβάλλον των Κυκλάδων.

Η Αλεξάνδρα Νίκα μοιράστηκε στιγμιότυπα από τις διακοπές τους στα κοινωνικά δίκτυα. Snapshot powered by AI

Το κυκλαδίτικο νησί της Ίου αποτέλεσε τον προορισμό για την πρόσφατη καλοκαιρινή εξόρμηση που πραγματοποίησε ο δημοφιλής τραγουδιστής, Κωνσταντίνος Αργυρός μαζί με τη σύζυγό του, Αλεξάνδρα Νίκα.

Το ζευγάρι αποφάσισε να κάνει ένα διάλειμμα από το επιβαρυμένο επαγγελματικό του πρόγραμμα, εστιάζοντας στην προσωπική του ζωή και περνώντας ποιοτικό χρόνο με τα μέλη της οικογένειάς του.

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Κατά τη διάρκεια της παραμονής στο νησί, οι δύο τους έκαναν θαλάσσιες δραστηριότητες και περιπάτους, εκμεταλλευόμενοι το φυσικό περιβάλλον των Κυκλάδων για να ανανεωθούν και να έρθουν ακόμη πιο κοντά. Κάποιες πτυχές από την παραθεριστική τους καθημερινότητα, καθώς και ορισμένα τοπία από την Ίο, δημοσιοποιήθηκαν από την Αλεξάνδρα Νίκα μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Instagram το βράδυ του Σαββάτου (29/8).

Οι συγκεκριμένες αναρτήσεις έδωσαν στους ακολούθους της μία γεύση από τις ιδιωτικές στιγμές χαλάρωσης που πέρασε η οικογένεια.

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Η κοινή τους πορεία επισφραγίστηκε επίσημα στις 7 Ιουλίου 2025, όταν το ζευγάρι ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου.

Η γαμήλια τελετή κρατήθηκε μακριά από τα Μέσα ενημέρωσης, καθώς επιθυμία τους ήταν να μοιραστούν το γεγονός αποκλειστικά με στενά συγγενικά πρόσωπα και φίλους. Η κοινή τους ζωή είχε ήδη αποκτήσει νέα δεδομένα από τον Νοέμβριο του 2024, τη χρονιά που γεννήθηκε ο γιος τους, Βασίλης.

Η σύνθεση της οικογένειας μεγάλωσε περαιτέρω πριν από λίγους μήνες, συγκεκριμένα τον Ιούνιο του 2026, με τον ερχομό της κόρης τους, η οποία πήρε το όνομα Μιράντα.