Άγριος τσακωμός: Ο Καλλιακμάνης κατηγόρησε τους γιατρούς για πλημμελή έλεγχο -Έξαλλη η Παγώνη

Ο Καλλιακμάνης κατήγγειλε ότι οι έλεγχοι στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, όπου πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης, ήταν ανεπαρκείς και ενδεχομένως επηρεασμένοι από συνδικαλιστικά συμφέροντα

Μιχάλης Παπαδάκος

Άγριος τσακωμός: Ο Καλλιακμάνης κατηγόρησε τους γιατρούς για πλημμελή έλεγχο -Έξαλλη η Παγώνη
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο Γιώργος Καλλιακμάνης κατηγόρησε τους συνδικαλιστές γιατρούς για πλημμελή έλεγχο των ιατρείων, λόγω της σχέσης τους με όσους ελέγχουν.
  • Κατήγγειλε ότι οι έλεγχοι στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, όπου πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης, ήταν ανεπαρκείς και ενδεχομένως επηρεασμένοι από συνδικαλιστικά συμφέροντα.
  • Η Ματίνα Παγώνη αντέδρασε έντονα στις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι οι γιατροί δεν καλύπτουν ο ένας τον άλλον και ότι οι δηλώσεις Καλλιακμάνη προσβάλλουν τον ιατρικό κόσμο.
  • Ο διάλογος ανέδειξε την ένταση μεταξύ της κριτικής για την ποιότητα των ελέγχων και της υπεράσπισης του ιατρικού σώματος από τον συνδικαλισμό.
  • Η υπόθεση εξετάζεται από τις εισαγγελικές αρχές, ενώ παραμένει αμφιλεγόμενο το ζήτημα της νομιμότητας και της ασφάλειας των ιατρείων που λειτουργούν υπό συνθήκες αμφισβήτησης.
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Πολύς ντόρος έχει γίνει για το αν το ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, στο οποίο πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης, λειτουργούσε νομότυπα κι αν είχε λάβει άδεια από τον ΙΣΑ για τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης κι όχι μόνο. Καλλιακμάνης και Παγώνη διασταύρωσαν τα ξίφη τους για το θέμα και η κατάσταση ξέφυγε.

Ο Γιώργος Καλλιακμάνης είπε απευθυνόμενος στο πάνελ της εκπομπής Σαββατοκύριακο από τις 5 ότι οι συνδικαλιστές που καλούνται να κάνουν ελέγχους στους επιμέρους κλάδους του αντικειμένου τους, κάνουν πλημμελής ελέγχους, γιατί έχουν να κάνουν με τους ανθρώπους που ουσιαστικά τους έχουν ψηφίσει.

Άφησε λοιπόν να εννοηθεί ότι όλοι οι συνδικαλιστές κάνουν τα στραβά μάτια κι ομοίως έπραξαν και οι γιατροί του ΙΣΑ που έκαναν ελέγχους στο «ιατρείο» της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, στο οποίο άφησε την τελευταία του πνοή υπό συνθήκες που αποτελούν αντικείμενο εισαγγελικής έρευνας ο αγαπητός τραγουδιστής.

«Θα πρέπει συγγενικό σας πρόσωπο να βρεθεί σε ένα τέτοιο ιατρείο. Νιώθετε ασφαλείς αν κάνουν οι συνδικαλιστές γιατροί τον έλεγχο; Και δεν φταίνε οι συνδικαλιστές η πολιτεία τους βάζει να το κάνουν. Οι εκλεγμένοι; Που ψηφίζονται; Είναι παράλογο» είπε αρχικά και κληθείς να σχολιάσει αν κι εκείνος όντας πρόεδρος του σωματείου των αστυνομικών έκανε πλημμελείς ελέγχους είπε: «Ναι, δεν θα μπορούσα να την κάνω σωστά τη δουλειά μου όταν θα έπρεπε να ελέγξω αυτόν που με ψήφισε... Όταν έχεις να κάνεις με μια κοινωνία ανθρώπων δεν μπορείς...

Θα πρέπει συγγενικό σας πρόσωπο να βρεθεί σε ένα τέτοιο ιατρείο. Νιώθετε ασφαλείς αν κάνουν οι συνδικαλιστές γιατροί τον έλεγχο; Και δεν φταίνε οι συνδικαλιστές η πολιτεία τους βάζει. Εκλεγμένοι; Που ψηφίζονται; Είναι παράλογο» κατέληξε.

Η έκρηξη της Παγώνη κι ο έντονος διάλογος που ακολούθησε

Στο σημείο αυτό ήρθε η έκρηξη της Ματίνας Παγώνη, τέως προέδρου της ΕΙΝΑΠ, η οποία απάντησε με σκληρό ύφος στον ΓΙώργο Καλλιακμάνη: « κ. Καλλιακμάνη αυτά που λέτε δεν ισχύουν. Άρα όλοι οι γιατροί είναι ασυνείδητοι; Επειδή είναι συνδικαλιστές και πήγανε να καλύψουν τους γιατρούς; Δεν μπορείτε να προσβάλετε το σώμα των γιατρών. Δεν μπορείτε να λέτε ότι πήγαν συνδικαλιστές γιατροί να τους καλύψουν».

Καλλιακμάνης: «Κάνε ένα γκάλοπ, μια δημοσκόπηση και ρώτα τους ασθενείς αν νιώθουν ασφαλείς να πάνε σε ιατρείο που ελέγχει ο συνδικαλιστής γιατρός».

Παγώνη: «Άρα κι εσύ που ήσουν συνδικαλιστής εκλεγμένος, δεν έκανες καλά τη δουλειά σου».

Καλλιακμάνης: «Δεν θα μπορούσα να την κάνω σωστά όταν θα έπρεπε να ελέγξω αυτόν που με ψήφισε».

Παγώνη: «Τι λέτε τώρα, Εδώ έχουμε να κάνουμε με ασθενείς. Θα μας πείτε ότι οι συνδικαλιστές γιατροί χειρουργοί, παθολόγοι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους; Άρα κι εσύ δεν έκανες έλεγχο όταν ήσουν στη δουλειά σου; Ό,τι θέλετε λέτε. Θα μιλήσετε για τον ιατρικό κόσμο που παλεύει στα νοσοκομεία. Δεν σας επιτρέπω να θίγετε έτσι τον τον ιατρικό κόσμο».

Καλλιακμάνης: «Δεν φταίνε αυτοί. Φταίνε αυτοί που τους βάζουν. Ξέρεις εσύ αν πας τι είναι το μηχάνημα (σ.σ.: της πλασμαφαίρεσης). Και να το έβλεπες θα καταλάβαινες;».

Παγώνη: «Η μία συγκεκριμένη γιατρός (σ.σ.: που έλεγξε το ιατρείο στην Καρνεάδου) ήταν ακτινιλόγος και τα μηχανήματα τα γνωρίζει. Αυτές τις γενικότητες όχι σε εμάς κι όχι με τον ιατρικό κλάδο που έχει προσφέρει τόσα στην Ελλάδα. Ισοπεδώνουμε τα πάντα».

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