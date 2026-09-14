Παγώνη για Μαζωνάκη: Είπαν ότι δεν είχε λειτουργήσει το μηχάνημα, αυτό ήταν το μεγαλύτερο ψέμα

Από την αρχή είπαν ότι δεν έχει ξεκινήσει το μηχάνημα, αυτό ήταν το μεγαλύτερο ψέμα, δήλωσε το πρωί της Δευτέρας η Ματίνα Παγώνη, πρόεδρος Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, αναφερόμενη στους δύο γιατρούς που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Τον τραγουδιστή αυτόν τον αγαπάει ο κόσμος,είναι σαν να μην λείπει από κοντά τους, είπε η κυρία Παγώνη, συμπληρώνοντας πως «εμείς εισπράτουμε την οργή, πολύ δικαιολογημένη και τα γιατί είναι πάρα πολλά αυτά που έγιναν και χειρότερο, ότι έγινε ό,τι έγινε, πάρ’ τον και πήγαινέ τον σε ένα νοσοκομείο». «Αυτοί πήγαν να τα κρύψουν όλα», είπε για τους δύο γιατρούς.

«Κι από την αρχή είπαν ότι δεν έχει ξεκινήσει το μηχάνημα, αυτό ήταν το μεγαλύτερο ψέμα», τόνισε μιλώντας στον Σκάι. Δεν υπάρχει καμία μελέτη που να λέει ότι η πλασμαφαίρεση είναι για αναζωογόνηση, επανέλαβε η Ματίνα Παγώνη και πρόσθεσε πως «η πλασμαφαίρεση είναι συγκεκριμένη διαδικασία, που κάνουν ελάχιστοι επιστήμονες, σε πολύ ειδικές καταστάσεις ασθενών».

Η κυρία Παγώνη εκτίμηση επίσης πως αν ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε μεταφερθεί πιο γρήγορα στο νοσοκομείο μπορεί να ζούσε: «Δεν το ξέρουμε σίγουρα, αλλά μπορεί να ζούσε», είπε.

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