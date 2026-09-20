Άγιος Στέφανος: Η στιγμή που διαρρήκτες εισβάλλουν σε σπίτι - Βίντεο-ντοκουμέντο

Σε βίντεο ντοκουμέντο, που παρουσιάζει το MEGA, έχει καταγραφεί η απόπειρα διαρρηκτών να εισβάλλουν σε σπίτι στον Άγιο Στέφανο.

Όπως αποτυπώνεται στο βίντεο, τέσσερα άτομα, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, φτάνουν στο οίκημα, με έναν από αυτούς να προσπαθεί να απενεργοποιήσει τον συναγερμό.

Ωστόσο δεν τα κατάφερε, ο συναγερμός χτύπησε, με αποτέλεσμα η ιδιοκτήτρια που βρισκόταν εντός του σπιτιού να αντιληφθεί τους δράστες.

Η έρευνα για το περιστατικό συνεχίζεται από τις αρμόδιες Αρχές.