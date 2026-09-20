Αίγυπτος: Καταδίκη των επιθέσεων στο Ριάντ και πλήρης στήριξη στη Σαουδική Αραβία

Την κατηγορηματική καταδίκη του για τις επιθέσεις που σημειώθηκαν το Σάββατο εναντίον του Ριάντ εξέφρασε το Κάιρο, χαρακτηρίζοντας τα πλήγματα ευθεία και σοβαρή παραβίαση της ασφάλειας της Σαουδικής Αραβίας και των θεμελιωδών κανόνων του διεθνούς δικαίου.

Όπως ανακοινώθηκε από το αιγυπτιακό υπουργείο Εξωτερικών, η στοχοποίηση της σαουδαραβικής επικράτειας συνιστά μια «επικίνδυνη κλιμάκωση». Η διπλωματία της Αιγύπτου προειδοποιεί ανοιχτά πως τέτοιες ενέργειες απειλούν να οξύνουν τις περιφερειακές εντάσεις και να επιβαρύνουν περαιτέρω την ήδη εύθραυστη ισορροπία σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Το Κάιρο ξεκαθάρισε ότι απορρίπτει κατηγορηματικά οποιαδήποτε απόπειρα υπονόμευσης της ασφάλειας, της σταθερότητας ή της κυριαρχίας του σαουδαραβικού κράτους.

Σύμφωνα με την επίσημη τοποθέτηση, η αιγυπτιακή κυβέρνηση εκφράζει την αμέριστη αλληλεγγύη της προς τη μοναρχία του Κόλπου. Την ίδια ώρα, δηλώνει την πλήρη υποστήριξή της σε όλα τα μέτρα και τις στρατιωτικές ενέργειες που αποφασίζει το Ριάντ για να διασφαλίσει την εδαφική του ακεραιότητα και την άμυνα των πολιτικών του δομών απέναντι στις εναέριες επιδρομές.

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