Το Ιράν διαβίβασε στις ΗΠΑ, μέσω Κατάρ, τους όρους για τον τερματισμό του πολέμου - Τι περιλαμβάνουν

Snapshot Το Ιράν μετέφερε τους όρους του για τον τερματισμό του πολέμου στις ΗΠΑ μέσω του Κατάρ και αναμένει απάντηση από τον Πρόεδρο Τραμπ.

Οι όροι του Ιράν πιθανώς περιλαμβάνουν το ξεπάγωμα περιουσιακών στοιχείων και την παύση του ναυτικού αποκλεισμού.

Το Ιράν δεν έχει αποφασίσει ακόμη για αποχώρηση από τη Συνθήκη Μη Διάδοσης και η απόφαση εξαρτάται από τη στάση της Ουάσινγκτον.

Οι διπλωματικές προσπάθειες του Κατάρ είναι κρίσιμες για τη διατήρηση της επικοινωνίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Η μείωση της έντασης στη Μέση Ανατολή εξαρτάται από τη διάθεση των δύο πλευρών να κάνουν συμβιβασμούς και να συζητήσουν διπλωματικά. Snapshot powered by AI

Το Ιράν έχει μεταφέρει τους όρους για τον τερματισμό του πολέμου στις Ηνωμένες Πολιτείες και αναμένει απάντηση από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας Μοχσέν Ρεζαεΐ.

«Είμαστε σε επαφή με τον μεσάζοντα του Κατάρ που μετέφερε τους όρους μας στην Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου και περιμένουμε απάντηση από τον Πρόεδρο Τραμπ», είπε σε συνέντευξή του στο Al Jazeera.

«Εξακολουθούμε να τηρούμε τη φετφά του αείμνηστου ανώτατου ηγέτη και δεν έχουμε αλλάξει το πυρηνικό μας δόγμα, αλλά δεν γνωρίζουμε τι θα συμβεί στο μέλλον. Δεν έχουμε λάβει ακόμη απόφαση για αποχώρηση από τη Συνθήκη Μη Διάδοσης, και το ζήτημα αυτό εξαρτάται από τη στάση της Ουάσινγκτον», δήλωσε ο Μοχσέν Ρεζάι.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Ρεζαεΐ, οι ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ επιτρέπουν στο Ιράν να αποχωρήσει από τη συνθήκη.

Αν και δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα οι όροι του Ιράν, ωστόσο σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο Tass, περιλαμβάνονται το ξεπάγωμα περιουσιακών στοιχείων και η παύση του ναυτικού αποκλεισμού.

Οι διπλωματικές προσπάθειες του Κατάρ διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διατήρηση των επαφών μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, δεδομένης της απουσίας άμεσων επίσημων σχέσεων μεταξύ των χωρών.

Διεθνείς εμπειρογνώμονες επισημαίνουν ότι οποιαδήποτε βήματα προς τον διάλογο μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ έχουν σημαντική σημασία για τη σταθεροποίηση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή.

Η μείωση της έντασης στην περιοχή εξαρτάται από την προθυμία των πλευρών να κάνουν συμβιβασμούς και να συζητήσουν τα αμφιλεγόμενα ζητήματα στο διπλωματικό τραπέζι.

Η περαιτέρω εξέλιξη των γεγονότων θα εξαρτηθεί από τη στάση του Λευκού Οίκου και την αντίδραση της Ουάσιγκτον στις προτάσεις του Ιράν.