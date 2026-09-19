Πτήση Ηράκλειο – Αθήνα: Γιατρός βοήθησε 67χρονο επιβάτη που ένιωσε αδιαθεσία

Αναστάτωση προκλήθηκε σε πτήση από το Ηράκλειο προς την Αθήνα, όταν ένας 67χρονος επιβάτης αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, καθώς παρουσίασε σημαντική αύξηση της αρτηριακής του πίεσης.

Στο αεροσκάφος βρισκόταν η αναπληρώτρια διοικήτρια του Βενιζελείου Νοσοκομείου, Μαρίνα Καλογριδάκη, η οποία είναι αναισθησιολόγος και στο παρελθόν έχει εργαστεί ως ιπτάμενη ιατρός του ΕΚΑΒ.

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