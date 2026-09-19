Τον άφησαν να πεθάνει στα 8.200 μέτρα: Βίντεο ορειβατών να εντοπίζουν λιπόθυμο οδηγό βουνού 

Η ομάδα των ορειβατών αποφάσισε να αφήσει τον οδηγό βουνό στο σημείο και να κατακτήσει κορυφή στο Πακιστάν

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Τον άφησαν να πεθάνει στα 8.200 μέτρα: Βίντεο ορειβατών να εντοπίζουν λιπόθυμο οδηγό βουνού 
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Μια ομάδα ορειβατών στο Κ2 το 2023 βρήκε έναν ετοιμοθάνατο οδηγό βουνού στα 8.200 μέτρα, αλλά τελικά αποφάσισε να τον αφήσει και να συνεχίσει προς την κορυφή.
  • Η Νορβηγίδα ορειβάτισσα Κρίστιν Χαρίλα και η ομάδα της αντιμετώπισαν σοβαρές δυσκολίες προσπαθώντας να σώσουν τον οδηγό Μουχάμαντ Χασάν πριν εγκαταλείψουν την προσπάθεια.
  • Το ντοκιμαντέρ «Savage Mountain» παρουσιάζει αποκλειστικό υλικό από τη διάσωση και την εγκατάλειψη του οδηγού, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στον κόσμο της ορειβασίας.
  • Η Χαρίλα κατάφερε να καταρρίψει το παγκόσμιο ρεκόρ ολοκληρώνοντας τις 14 υψηλότερες κορυφές του κόσμου σε 92 ημέρες, αλλά το περιστατικό επισκίασε το επίτευγμά της.
  • Η απόφαση της ομάδας να συνεχίσει την ανάβαση παρά την κρίσιμη κατάσταση του οδηγού προκάλεσε αρνητικά σχόλια και ηθικές συζητήσεις στην κοινότητα των ορειβατών.
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Στα 8.200 μέτρα υψόμετρο, μέσα στη νύχτα λίγο πριν από μία κορυφή στο Πακιστάν μία ομάδα ορειβατών είχε ένα δίλημμα ζωής και θανάτου: να διασώσουν έναν οδηγό βουνού ή να ρισκάρουν την αποστολή τους.

Η Κρίστιν Χαρίλα από την Νορβηγία και η ομάδα της συνάντησαν έναν ετοιμοθάνατο οδηγό βουνού κατά τη διάρκεια της αναρρίχησής τους στο Κ2 στο Πακιστάν το 2023, όταν έσπασαν το παγκόσμιο ρεκόρ.

Έπρεπε να αποφασίσουν αν θα εγκατέλειπαν την αποστολή τους και θα έκαναν ό,τι μπορούσαν για να τον μεταφέρουν σε ασφαλές μέρος, ή αν θα συνέχιζαν προς την κορυφή και θα κατέρριπταν ένα παγκόσμιο ρεκόρ. Τελικά τον άφησαν στο σημείο να πεθάνει και προκάλεσαν σοκ στον κόσμο της ορειβασίας. Μήνες μετά δέχονταν αρνητικά σχόλια για την επιλογή τους.

Τώρα, ένα νέο ντοκιμαντέρ παρουσιάζει συγκλονιστικό υλικό, που δείχνει τη στιγμή που η ομάδα των ορειβατών ανακάλυψε τον Πακιστανό οδηγό βουνού Μουχάμαντ Χασάν, καθώς και τις προσπάθειές τους να τον σώσουν πριν τελικά εγκαταλείψουν την προσπάθεια.

Η Χαρίλα, που σήμερα είναι 40 ετών, έγινε ο ταχύτερη ορειβάτης που κατέκτησε τις 14 υψηλότερες κορυφές του κόσμου, ολοκληρώνοντας το κατόρθωμα στο Κ2 του Πακιστάν στις 27 Ιουλίου 2023, μετά από μόλις 92 ημέρες.

Μιλώντας στην ταινία «Savage Mountain», η Χαρίλα θυμήθηκε τη στιγμή που ανακάλυψε τον οδηγό να κρέμεται ανάποδα στο βουνό: «Είδαμε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με το σχοινί γύρω από τα πόδια του. Ήταν γυμνός, ξαπλωμένος μπρούμυτα και με την πλάτη γυμνή». Περιέγραψε τις απεγνωσμένες προσπάθειες της ομάδας να τον προσεγγίσει, ενώ το βίντεο δείχνει έναν ορειβάτη να προσπαθεί να στερεώσει μια βίδα πάγου πριν γλιστρήσει.

«Όλοι ανησυχούσαν μήπως καταρρεύσουν τα πάντα, οπότε φυσικά κανείς δεν ήθελε να μείνει εκεί. Είπα στον Λάμα: “Πρέπει να κάνουμε κάτι”», είπε η ορειβάτης. Το βίντεο δείχνει την ομάδα να παλεύει να διασχίσει την χιονισμένη πλαγιά στο σκοτάδι, καθώς προσπαθεί να φτάσει στον ετοιμοθάνατο οδηγό.

Μιλώντας στην κάμερα, ο ορειβάτης Τέντζεν «Λάμα» Σέρπα, διηγήθηκε: «Όλοι φοβόντουσαν. Έδεσα περίπου 10 άτομα με το σχοινί για να πλησιάσουμε το σημείο του ατυχήματος. Τον σήκωσα και του κράτησα το χέρι. Βρισκόμασταν σε μια μεγάλη πλαγιά με πολύ ολισθηρό μπλε πάγο. Ήταν ένα πολύ επικίνδυνο μέρος».

Η Χαρίλα είπε ότι η ομάδα κατάφερε τελικά να ασφαλίσει τον Χασάν με ένα καινούργιο σχοινί, αλλά πρόσθεσε ότι θα ήταν αδύνατο να πείσουν όλους να κάνουν στροφή και να επιστρέψουν. Ο κάμεραμαν του ντοκιμαντέρ, ο Γκάμπριελ, είπε ότι ο Χασάν βρισκόταν ήδη σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση όταν τον βρήκαν.

«Ήταν εντελώς παγωμένος. Χωρίς οξυγόνο, χωρίς γάντια, χωρίς στολή με πούπουλα. Προσπάθησα να τον ζεστάνω, να κουνήσω τα δάχτυλά του, προσπάθησα να του δώσω ζεστό νερό. Προσπάθησα να τον παρηγορήσω», εξήγησε. Γύρω στις 3:20 π.μ., μια μεγάλη χιονοστιβάδα χτύπησε σε ένα σημείο του βουνού.

Τελικά το πρωί οι ορειβάτες αποφάσισαν ότι δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα περισσότερο για να σώσουν τον οδηγό και συνέχισαν την ανάβαση στο βουνό. Το ντοκιμαντέρ αποτυπώνει τη στιγμή που η Χαρίλα και η ομάδα της φτάνουν στην κορυφή, γιορτάζοντας με χαρά το ρεκόρ που είχαν καταρρίψει. Ωστόσο, ο εορτασμός τους και ένα βίντεο που έγινε viral και φαινόταν να δείχνει τους ορειβάτες να περνούν από πάνω από τον ετοιμοθάνατο Χασάν θα επισκίαζαν αργότερα το επίτευγμά τους, προκαλώντας έντονες επικρίσεις.

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