Από την Κρήτη στη Σαχάρα: Ο σφηκιάρης ξεκίνησε το μεγάλο ταξίδι προς τον Νότο

Snapshot Ένας σφηκιάρης απελευθερώθηκε στην Κρήτη και ξεκίνησε το μεταναστευτικό του ταξίδι προς την Αφρική.

Η πορεία του παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο μέσω πομπού που τοποθέτησαν συνεργάτες του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης.

Το πιο επικίνδυνο στάδιο της διαδρομής του είναι η διάσχιση της Σαχάρας.

Υπάρχει η ελπίδα να επιστρέψει ασφαλής στην Κρήτη την άνοιξη του 2027.

Η παρακολούθηση του σφηκιάρη προσφέρει πολύτιμα στοιχεία για τις μεταναστευτικές διαδρομές των άγριων πτηνών. Snapshot powered by AI

Ο σφηκιάρης που απελευθερώθηκε πριν από λίγες ημέρες στην Κρήτη από εθελοντές του Συλλόγου Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής «ANIMA» έχει ήδη ξεκινήσει το μεγάλο μεταναστευτικό του ταξίδι προς τον Νότο και αυτή τη στιγμή βρίσκεται πάνω από τη Σαχάρα.

Η πορεία του καταγράφεται χάρη στον ειδικό πομπό που τοποθέτησαν στο πτηνό συνεργάτες του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, επιτρέποντας στους επιστήμονες να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τις μετακινήσεις του.

Η επιστροφή του στην Κρήτη αποτέλεσε ουσιαστικά την αφετηρία ενός δύσκολου και απαιτητικού ταξιδιού προς την Αφρική. Μπροστά του βρίσκεται τώρα μία από τις πιο επικίνδυνες φάσεις της μετανάστευσής του: η διάσχιση της Σαχάρας.

Η ελπίδα των ανθρώπων που τον φρόντισαν και τον απελευθέρωσαν είναι να καταφέρει να ολοκληρώσει με ασφάλεια τη διαδρομή του και, την άνοιξη του 2027, να πάρει ξανά τον δρόμο της επιστροφής προς την Κρήτη.

Η πορεία του σφηκιάρη δεν αποτελεί μόνο μια ξεχωριστή ιστορία διάσωσης, αλλά και ένα πολύτιμο παράθυρο στη μεταναστευτική διαδρομή των άγριων πτηνών, μέσα από την τεχνολογία που επιτρέπει πλέον την παρακολούθηση ακόμη και των πιο μακρινών ταξιδιών τους.