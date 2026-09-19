Αγωνία στο Αίγιο για την εξαφάνιση 16χρονης - Πήγε στο σχολείο και δεν επέστρεψε ποτέ

Έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό της 16χρονης, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εξαφανίστηκε παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες

Ανθή Κουρεντζή

Αγωνία στο Αίγιο για την εξαφάνιση 16χρονης - Πήγε στο σχολείο και δεν επέστρεψε ποτέ
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Μια 16χρονη μαθήτρια στο Αίγιο αγνοείται από τις 16 Σεπτεμβρίου μετά την αποχώρησή της από το σπίτι για το σχολείο.
  • Η ανήλικη, υπήκοος Αλβανίας, δεν επέστρεψε ποτέ στο σπίτι της εκείνη την ημέρα.
  • Οι γονείς της ενημέρωσαν τις αστυνομικές αρχές για την εξαφάνισή της.
  • Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό της, ενώ οι συνθήκες της εξαφάνισης παραμένουν άγνωστες.
Snapshot powered by AI

Αγωνία επικρατεί στο Αίγιο για την εξαφάνιση μιας 16χρονης μαθήτριας, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, η ανήλικη, υπήκοος Αλβανίας, έφυγε από το σπίτι της το πρωί της Τετάρτης, προκειμένου να μεταβεί στο σχολείο της, ωστόσο έκτοτε δεν επέστρεψε στην οικία της.

Οι γονείς της, ανησυχώντας για την τύχη της κόρης τους, δήλωσαν την εξαφάνισή της στην Αστυνομία, με τις αρχές να έχουν ενημερωθεί για την υπόθεση.

Έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό της 16χρονης, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εξαφανίστηκε παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:29ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Το Πακιστάν ανησυχεί για ενεργοποίηση της Συμφωνίας της Μέκκας - Φόβοι ότι θα συρθεί στη σύγκρουση

13:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αναδιπλώνει ο Μπελέρης τις δηλώσεις για τον Ηλία Κασιδιάρη: «Ήταν άστοχη – Σταθερή η προσήλωσή μου στη Δημοκρατία»

13:26ΕΛΛΑΔΑ

Βαρύ πένθος στην Ιεράπετρα για τον χαμό του 9χρονου Μανώλη έπειτα από μάχη με την λευχαιμία

13:21ΕΛΛΑΔΑ

Χρυσό βραβείο για την Περιφέρεια Αττικής στα Compliance Awards 2026

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία στο Αίγιο για την εξαφάνιση 16χρονης - Πήγε στο σχολείο και δεν επέστρεψε ποτέ

13:06ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός τώρα στην Εύβοια: Δόνηση 4 Ρίχτερ στο Προκόπι

13:01ΚΟΣΜΟΣ

Σε δημοπρασία το άγαλμα του Τζον Λένον στην Penny Lane του Λίβερπουλ – Έως 100.000 λίρες η εκτίμηση

12:58ΚΟΣΜΟΣ

Ομάν: Η «Ελβετία» της Μέσης Ανατολής – Γιατί το σουλτανάτο έχει κομβικό ρόλο μεσολαβητή στις μεγάλες συγκρούσεις

12:51ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Εκλογές χωρίς αντίπαλο για τον Πούτιν και με κυβερνοεπίθεση στο ηλεκτρονικό σύστημα από την πρώτη μέρα

12:50ΚΟΣΜΟΣ

Μεντβέντεφ: «Τα ευρωπαϊκά καθάρματα καταλαβαίνουν μόνο την ωμή βία»

12:39ΕΛΛΑΔΑ

Από την Κρήτη στη Σαχάρα: Ο σφηκιάρης ξεκίνησε το μεγάλο ταξίδι προς τον Νότο

12:33ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Αποκλειστικό Newsbomb: Καταδικάστηκε για πρώτη φορά σε φυλάκιση ψυχολόγος για ψευδείς γνωματεύσεις - Στο επίκεντρο δεκάδες υποθέσεις γονικής αποξένωσης

12:20ΚΟΣΜΟΣ

Τον άφησαν να πεθάνει στα 8.200 μέτρα: Βίντεο ορειβατών να εντοπίζουν λιπόθυμο οδηγό βουνού 

12:18ΑΠΟΨΕΙΣ

Ξέρετε πότε η Ελλάδα θα πάψει να θεωρείται γεωστρατηγική κουκκίδα;

12:00ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Νέα καταγγελία για τη Γάκα-«Διέγνωσε καρκίνο στις σάλπιγγες και μικρόβια στο αίμα»

11:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καιρίδης: «Ο μεγαλύτερος εχθρός μας είναι ο κακός εαυτός μας – Κάποιοι έχουν εθιστεί στο καλάμι»

11:31LIFESTYLE

Δάφνη Καραβοκύρη: «Δεν είχα έλεγχο των άκρων μου» - Η αποκάλυψη για την εμπειρία με τον υπνοθεραπευτή που εμπλέκεται στην υπόθεση Μαζωνάκη

11:26ΕΛΛΑΔΑ

Εξαρθρώθηκε σπείρα διαρρηκτών στην Αττική – 23 «χτυπήματα» και λεία άνω των 179.000 ευρώ

11:20ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σαββατοκύριακο στην Αθήνα: Από τη Μποφίλιου και τα φεστιβάλ μέχρι την επιστροφή στις μουσικές ρίζες

11:19ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης: Οι VIPs που «παρήλασαν» στην Καρνεάδου - Τηλεπαρουσιάστριες, ποπ σταρ, πολιτικοί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:06ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός τώρα στην Εύβοια: Δόνηση 4 Ρίχτερ στο Προκόπι

11:19ΕΛΛΑΔΑ

Μαζωνάκης: Οι VIPs που «παρήλασαν» στην Καρνεάδου - Τηλεπαρουσιάστριες, ποπ σταρ, πολιτικοί

08:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σημαντική επιδείνωση τα επόμενα 24ωρα - Πού αναμένονται έντονα φαινόμενα

22:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Αρναούτογλου μέρα προς μέρα - Πού θα ρίξει πολύ νερό και πότε

12:20ΚΟΣΜΟΣ

Τον άφησαν να πεθάνει στα 8.200 μέτρα: Βίντεο ορειβατών να εντοπίζουν λιπόθυμο οδηγό βουνού 

07:35ΚΟΣΜΟΣ

Ένας 15χρονος Έλληνας φωτογράφος διακρίθηκε σε διεθνή βραβεία για μία σπάνια λήψη της Σελήνης

06:25ΕΘΝΙΚΑ

Επικοινωνιακή «φούσκα» της Τουρκίας τα περί μετακίνησης κομάντος κοντά στη Σάμο – Η αλήθεια για την «στρατιά του Αιγαίου» και οι 13 τουρκικές κινήσεις της τελευταίας διετίας

12:33ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Αποκλειστικό Newsbomb: Καταδικάστηκε για πρώτη φορά σε φυλάκιση ψυχολόγος για ψευδείς γνωματεύσεις - Στο επίκεντρο δεκάδες υποθέσεις γονικής αποξένωσης

11:00ΚΟΣΜΟΣ

Έριξαν 2.500 βαγόνια στον Ατλαντικό: Μετά από 25 χρόνια τα έχουν «καταλάβει» τα ψάρια

12:00ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Νέα καταγγελία για τη Γάκα-«Διέγνωσε καρκίνο στις σάλπιγγες και μικρόβια στο αίμα»

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία στο Αίγιο για την εξαφάνιση 16χρονης - Πήγε στο σχολείο και δεν επέστρεψε ποτέ

06:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τρεις πρώην υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ συνομιλούν ξανά με Κουμουνδούρου

09:35ΚΟΣΜΟΣ

Έκρυβε τον νεκρό πατέρα του για ενάμιση χρόνο και εισέπραττε τη σύνταξή του - Συνελήφθη 25χρονος

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Τίνα Κασιδοκώστα: «Έτσι με "έφαγαν" τα σκυλιά της οικογένειας Τσιτσιπά»

10:40ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Δύσκολες ώρες για τον 17χρονο μαθητή που υπέστη ανακοπή στην αυλή του σχολείου του

08:12ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Mega επένδυση 387 εκατ. ευρώ στη Σάνη Χαλκιδικής - 546 δωμάτια, 228 branded κατοικίες και beach club

16:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Από πότε αλλάζει ραγδαία, πόσο θα πέσει η θερμοκρασία και τι φέρνει τα πρωτοβρόχια

12:16ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με το χρηματοκιβώτιο στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη - Τι εντόπισε η ΕΛ.ΑΣ.

10:31ΚΟΣΜΟΣ

Το γιγαντιαίο έργο που ενώνει Αυστρία και Ιταλία: 64 χλμ. κάτω από τις Άλπεις, τρένα με 250 χλμ./h

11:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το οριστικό «αντίο» του καλοκαιριού - Η ημερομηνία που δίνει το GFS για το φθινόπωρο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ