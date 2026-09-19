Αγωνία στο Αίγιο για την εξαφάνιση 16χρονης - Πήγε στο σχολείο και δεν επέστρεψε ποτέ

Snapshot Μια 16χρονη μαθήτρια στο Αίγιο αγνοείται από τις 16 Σεπτεμβρίου μετά την αποχώρησή της από το σπίτι για το σχολείο.

Η ανήλικη, υπήκοος Αλβανίας, δεν επέστρεψε ποτέ στο σπίτι της εκείνη την ημέρα.

Οι γονείς της ενημέρωσαν τις αστυνομικές αρχές για την εξαφάνισή της.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό της, ενώ οι συνθήκες της εξαφάνισης παραμένουν άγνωστες. Snapshot powered by AI

Αγωνία επικρατεί στο Αίγιο για την εξαφάνιση μιας 16χρονης μαθήτριας, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, η ανήλικη, υπήκοος Αλβανίας, έφυγε από το σπίτι της το πρωί της Τετάρτης, προκειμένου να μεταβεί στο σχολείο της, ωστόσο έκτοτε δεν επέστρεψε στην οικία της.

Οι γονείς της, ανησυχώντας για την τύχη της κόρης τους, δήλωσαν την εξαφάνισή της στην Αστυνομία, με τις αρχές να έχουν ενημερωθεί για την υπόθεση.

Έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό της 16χρονης, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εξαφανίστηκε παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

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