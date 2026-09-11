Συναγερμός στη Ριζούπολη: Αγνοείται 34χρονος – Αγωνία για την τύχη του

Αγνοούμενος από τις 8 Σεπτεμβρίου είναι ο 34χρονος Δημήτριος Κωνσταντόπουλος, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν από την περιοχή της Ριζούπολης, στην Αθήνα.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα (11/09) για την εξαφάνιση και κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του, προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του. Σύμφωνα με την οργάνωση, ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

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Ο Δημήτριος Κωνσταντόπουλος έχει ύψος 1,73 μέτρα, βάρος 80 κιλά, μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια.

Κατά την ημέρα της εξαφάνισής του φορούσε πράσινη βερμούδα, λευκή μπλούζα, μαύρο καπέλο, μπεζ αθλητικά παπούτσια και μαύρα γυαλιά, ενώ είχε μαζί του πράσινη τσάντα ώμου.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» απευθύνει έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του 34χρονου να επικοινωνήσει όλο το 24ωρο με την Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017.

Πληροφορίες μπορούν επίσης να δοθούν σε οποιοδήποτε Αστυνομικό Τμήμα της χώρας, καθώς και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app, όπου παρέχεται ζωντανή ενημέρωση για την υπόθεση.