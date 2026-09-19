Βαρύ πένθος στην Ιεράπετρα για τον χαμό του 9χρονου Μανώλη έπειτα από μάχη με την λευχαιμία

Snapshot Ο 9χρονος Μανώλης από την Ιεράπετρα πέθανε μετά από μάχη με λευχαιμία.

Η κηδεία του θα γίνει την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στον Ιερό Ναό της Παναγίας Ελεούσας στην Ιεράπετρα.

Ο Μανώλης διαγνώστηκε με λευχαιμία από μικρή ηλικία και πέρασε μεγάλα διαστήματα σε νοσοκομεία.

Τον τελευταίο καιρό νοσηλευόταν σε νοσοκομείο της Αθήνας, όπου και κατέληξε.

Ήταν ένα χαρισματικό παιδί με ιδιαίτερη έφεση στα μαθηματικά, που είχε λάβει και σχετική βράβευση. Snapshot powered by AI

Βαρύ είναι το κλίμα στην Ιεράπετρα, όπου συγγενείς, φίλοι, συμμαθητές και άνθρωποι που γνώριζαν την οικογένεια θα συγκεντρωθούν την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου για να πουν το τελευταίο «αντίο» στον 9χρονο Μανώλη.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό της Παναγίας Ελεούσας στην Ιεράπετρα Λασιθίου, στις 13:00. Η σορός του μικρού Μανώλη θα βρίσκεται στον ναό από τις 12:00, ώστε όσοι το επιθυμούν να έχουν τη δυνατότητα να τον αποχαιρετήσουν.

Ο 9χρονος, μοναχογιός της οικογένειας Αντωνακάκη, έφυγε από τη ζωή σε τόσο μικρή ηλικία, βυθίζοντας στο πένθος τους δικούς του ανθρώπους και την τοπική κοινωνία.

Ο μικρός Μανώλης διαγνώστηκε από πολύ μικρή ηλικία με λευχαιμία και για μεγάλο μέρος της σύντομης ζωής του χρειάστηκε να δίνει τη δική του μάχη, περνώντας μεγάλα διαστήματα σε νοσοκομεία.

Το τελευταίο διάστημα, καθώς η κατάσταση της υγείας του είχε επιβαρυνθεί, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας, όπου άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία μόλις 9 ετών.

Άνθρωποι που τον γνώριζαν μιλούν για ένα ιδιαίτερα χαρισματικό παιδί, με ξεχωριστή έφεση στα μαθηματικά. Μάλιστα, η αγάπη και η ικανότητά του στα μαθηματικά είχαν αναγνωριστεί, καθώς είχε λάβει και σχετική βράβευση.

Διαβάστε επίσης