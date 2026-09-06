Πένθος για την ποδοσφαιρίστρια Μαρία Πατερνά - Πέθανε ο πατέρας της

Την απώλεια του πολυαγαπημένου της πατέρα θρηνεί η ποδοσφαιρίστρια Μαρία Πατερνά.

Η διεθνής παίκτρια του Αστέρα Τρίπολης, λίγες ημέρες πριν τη σέντρα του πρωταθλήματος Γυναικών, βιώνει ιδιαίτερα δυσάρεστες στιγμές.

Σε ανακοίνωσή του ο Αστέρας Τρίπολης αναφέρει: «Η οικογένεια του ΑΣΤΕΡΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ εκφράζει τη συμπαράστασή της στην αθλήτρια του συλλόγου μας, Μαρία Πατερνά για την απώλεια του πατέρα της. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος».

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