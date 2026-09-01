Βαρύ πένθος για την Πηνελόπη Πλάκα - Πέθανε ο πατέρας της

Δύσκολες ώρες βιώνει η Πηνελόπη Πλάκα καθώς θρηνεί τον χαμό του πατέρα της.

Η ηθοποιός γνωστοποίησε την είδηση μέσω ανάρτησής της στα social media, θέλοντας με αυτό τον τρόπο να αποχαιρετήσει τον πατέρα της.

Η απώλεια ήρθε λίγες μόλις ημέρες μετά τα γενέθλιά του, τα οποία πατέρας και κόρη είχαν γιορτάσει μαζί στις 15 Αυγούστου. Η Πηνελόπη Πλάκα μοιράστηκε φωτογραφίες από την παιδική της ηλικία, στις οποίες ποζάρει στο πλευρό του, κρατώντας ζωντανές μέσα από τα στιγμιότυπα τις κοινές τους αναμνήσεις.

«Η γιαγιά, ο παππούς κι εσύ…

Μου πήρε χρόνια να καταλάβω ότι στις 15 Αυγούστου δεν σβήνουμε τούρτα για τη γιορτή μου, αλλά για τα γενέθλια του μπαμπά μου.

Και φέτος την σβήσαμε μαζί. Για τελευταία φορά.

Ο πιο χαμογελαστός άνθρωπος αποφάσισε να ταξιδέψει την πιο αγαπημένη μου καλοκαιρινή μέρα.Η 27η Αυγούστου απέκτησε για πάντα το πρόσωπό σου.

Μέχρι να τα ξαναπούμε, μπαμπά μου. Σ’ αγαπώ. 🤍», έγραψε η Πηνελόπη Πλάκα.