Έβρος: Πένθος για 53χρονο στρατιωτικό που πέθανε στη Σαμοθράκη εν ώρα υπηρεσίας

Ο στρατιωτικός ήταν ιδιαίτερα αγαπητός σε συναδέλφους του και όσους τον γνώριζαν

Γιάννης Καλύβας

Έβρος: Πένθος για 53χρονο στρατιωτικό που πέθανε στη Σαμοθράκη εν ώρα υπηρεσίας
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ένας 53χρονος ανθυπασπιστής του Στρατού Ξηράς πέθανε αιφνίδια εν ώρα υπηρεσίας στη Σαμοθράκη.
  • Ο στρατιωτικός υπηρετούσε στο 41 Σύνταγμα Πεζικού στο στρατόπεδο «Δημογέροντα Χατζηγεωργή» στο νησί του Έβρου.
  • Μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Καμαριώτισσας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
  • Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι ο θάνατος οφείλεται σε ανακοπή, αλλά τα ακριβή αίτια θα καθοριστούν από τη νεκροψία-νεκροτομή.
  • Ο στρατιωτικός ήταν ιδιαίτερα αγαπητός σε συναδέλφους και κατοίκους της Σαμοθράκης, αν και δεν ήταν ντόπιος.
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Θλίψη επικρατεί στη Σαμοθράκη αλλά και στις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων μετά τον αιφνίδιο θάνατο 53χρονου Ανθυπασπιστή του Στρατού Ξηράς, την ώρα που βρισκόταν σε υπηρεσία.

Ο στρατιωτικός υπηρετούσε στο 41 Σύνταγμα Πεζικού στο στρατόπεδο «Δημογέροντα Χατζηγεωργή» στο νησί του Έβρου. Ο 53χρονος εντοπίστηκε από συναδέλφους του οι οποίοι ειδοποίησαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας στην Καμαριώτισσα, όπου όμως απλά οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατο του.

Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι «έφυγε» από ανακοπή, αλλά τα ακριβή αίτια του θανάτου θα δείξει η νεκροψία-νεκροτομή που θα υποβληθεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, όπου θα μεταφερθεί η σορός του.

Ο άτυχος στρατιωτικός δεν ήταν από την Σαμοθράκη αλλά υπηρετούσε εκεί και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός σε συναδέρφους αλλά και όσους από το νησί τον γνώριζαν.

Με πληροφορίες από evrosnews.gr

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