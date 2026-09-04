Λάρισα: Aυτοκίνητο παρέσυρε γυναίκα - Την τραυμάτισε στο πόδι
Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή του Αγίου Βησσαρίωνα
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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στη Λάρισα.
Σύμφωνα με το kosmoslarissa.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή του Αγίου Βησσαρίωνα όταν, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, αυτοκίνητο παρέσυρε μια γυναίκα τραυματίζοντάς την στο πόδι.
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο προσφέροντας τις πρώτες βοήθειες στη γυναίκα, ενώ η Τροχαία ερευνά τα αίτια του ατυχήματος.
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