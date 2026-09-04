Τροχαίο στην Ηλιούπολη: Ταξί εμβολίστηκε από κλεμμένο ΙΧ, παραλίγο να πέσει σε αυλή πολυκατοικίας

Snapshot Στην Ηλιούπολη σημειώθηκε τροχαίο όταν κλεμμένο ΙΧ παραβίασε το STOP και εμβόλισε ταξί.

Το ταξί κατέληξε σφηνωμένο στο πεζοδρόμιο και συγκρατήθηκε από τα κάγκελα πολυκατοικίας.

Ο οδηγός του κλεμμένου Suzuki Swift τράπηκε σε φυγή μετά το ατύχημα.

Η αστυνομία και η τροχαία διεξάγουν έρευνες και συλλέγουν μαρτυρίες και υλικό από κάμερες ασφαλείας για τον εντοπισμό του δράστη. Snapshot powered by AI

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με την εμπλοκή κλεμμένου, ΙΧ σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στην Ηλιούπολη.

Όπως μεταδίδει το notia.gr, επαγγελματικό όχημα (ταξί) κινούνταν επί της οδού Χρυσοστόμου Σμύρνης, όταν από την κάθετη οδό Αχιλλέως, ξεπήδησε με ταχύτητα ένα λευκό Suzuki Swift που παραβίασε το STOP. To ταξί κατέληξε σφηνωμένο στο πεζοδρόμιο. Το ευτύχημα ήταν πως το όχημα συγκρατήθηκε από τα κάγκελα της πολυκατοικίας.

Τροχαίο στην Ηλιούπολη notia.gr

Ειδάλλως θα κατέληγε μέσα στον αύλιο χώρο του κτιρίου.

Αμέσως μετά το τροχαίο, ο οδηγός του Suzuki, τράπηκε σε φυγή. Όπως διαπιστώθηκε αργότερα, το όχημα είχε δηλωθεί ως κλεμμένο.

Τροχαίο στην Ηλιούπολη notia.gr

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως δυνάμεις της Αστυνομίας και της Τροχαίας, οι οποίες διεξάγουν έρευνες και καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη, ενώ εξετάζεται υλικό από κάμερες ασφαλείας.

Τροχαίο στην Ηλιούπολη notia.gr

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