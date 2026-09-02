Φθιώτιδα: Αυτοκίνητο τράκαρε με... ταχύπλοο
Το αυτοκίνητο τράκαρε με ταχύπλοο που ρυμουλκούνταν από όχημα
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- Ένα ΙΧ συγκρούστηκε με ταχύπλοο που ρυμουλκούνταν από όχημα στα διόδια της Αγίας Τριάδας στην εθνική οδό.
- Το όχημα που ρυμουλκούσε το ταχύπλοο είχε σταματήσει στο γκισέ των διοδίων.
- Δεν υπήρξαν τραυματισμοί από το ατύχημα.
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης στην εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας, στα διόδια της Αγίας Τριάδας στη Φθιώτιδα.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το lamiareport.gr, αυτοκίνητο τράκαρε με… ταχύπλοο, το οποίο ρυμουλκούνταν από όχημα που είχε σταματήσει στο γκισέ.
Ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, παρά μόνο σημαντικές υλικές ζημιές. Το συμβάν κατέγραψε το Β’ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Φθιώτιδας.
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