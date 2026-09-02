Φθιώτιδα: Αυτοκίνητο τράκαρε με... ταχύπλοο

Το αυτοκίνητο τράκαρε με ταχύπλοο που ρυμουλκούνταν από όχημα

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Φθιώτιδα: Αυτοκίνητο τράκαρε με... ταχύπλοο
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ένα ΙΧ συγκρούστηκε με ταχύπλοο που ρυμουλκούνταν από όχημα στα διόδια της Αγίας Τριάδας στην εθνική οδό.
  • Το όχημα που ρυμουλκούσε το ταχύπλοο είχε σταματήσει στο γκισέ των διοδίων.
  • Δεν υπήρξαν τραυματισμοί από το ατύχημα.
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Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης στην εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας, στα διόδια της Αγίας Τριάδας στη Φθιώτιδα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το lamiareport.gr, αυτοκίνητο τράκαρε με… ταχύπλοο, το οποίο ρυμουλκούνταν από όχημα που είχε σταματήσει στο γκισέ.

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lamiareport.gr

Ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, παρά μόνο σημαντικές υλικές ζημιές. Το συμβάν κατέγραψε το Β’ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Φθιώτιδας.

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