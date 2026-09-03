Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος οδηγός παρέσυρε πεζή μετά από πρόσκρουση σε Ι.Χ. αυτοκίνητο

Snapshot Η παράσυρση προηγήθηκε από πρόσκρουση του μεθυσμένου οδηγού σε άλλο αυτοκίνητο.

Αλκοολομέτρηση έδειξε τιμές 1,25 και 1,45 mg/l, επιβεβαιώνοντας την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ο 60χρονος συνελήφθη και σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Τροχαίας Λητής. Snapshot powered by AI

Μεθυσμένος οδηγός αυτοκινήτου παρέσυρε και τραυμάτισε ελαφρά 59χρονη πεζή, χθες το βράδυ, στην επαρχιακή οδό Καλαμωτού – Ζαγκλιβερίου, έξω από τη Θεσσαλονίκη.

Όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, πρόκειται για 60χρονο, ενώ της παράσυρσης προηγήθηκε πρόσκρουση σε άλλο αυτοκίνητο.

Αστυνομικοί προχώρησαν σε έλεγχο μέθης στον οδηγό, με την αλκοολομέτρηση, μέσω εκπνεόμενου αέρα, να καταγράφει διαδοχικά 1,25 και 1,45 mg/l, επιβεβαιώνοντας ότι οδηγούσε υπό την επήρεια οινοπνεύματος.

Ο 60χρονος συνελήφθη και εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Τροχαίας Λητής.