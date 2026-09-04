Ηγουμενίτσα: Βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή που ο 29χρονος παρασύρει την 24χρονη

Snapshot Η 24χρονη γυναίκα παρασύρθηκε από το όχημα του 29χρονου συντρόφου της μετά από διαπληκτισμό στην Ηγουμενίτσα και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Ο 29χρονος οδηγός συνελήφθη αμέσως μετά το περιστατικό και βρέθηκε υπό την επήρεια αλκοόλ κατά τον έλεγχο.

Σε βάρος του 29χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Ο 29χρονος κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την απολογία του ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα.

Η κατάσταση της 24χρονης παραμένει σταθερή αλλά σοβαρή και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Snapshot powered by AI

Στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, εξακολουθεί να νοσηλεύεται με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, η 24χρονη που παρασύρθηκε από το όχημα του 29χρονου συντρόφου της έπειτα από διαπληκτισμό τους στην Ηγουμενίτσα.

Το περιστατικό σημειώθηκε αργά τη νύχτα της Τρίτης και αφού το ζευγάρι διαπληκτίστηκε, ο 29χρονος έθεσε σε κίνηση το όχημά του αναπτύσσοντας ταχύτητα, ενώ η 24χρονη σύντροφός του βρισκόταν πάνω στο καπό. Η νεαρή γυναίκα έπεσε από το εν κινήσει όχημα και παρασύρθηκε, με αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό της.

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Οι αρχές ενημερώθηκαν για το συμβάν ως ένα τυπικό τροχαίο ατύχημα και, αρχικά, η 24χρονη διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Φιλιατών. Ωστόσο, λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής της και των σοβαρών χτυπημάτων που έφερε στο κεφάλι, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Ο 29χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη από τους αστυνομικούς αμέσως μετά τον τραυματισμό της συντρόφου του. Κατά τον προβλεπόμενο έλεγχο, υποβλήθηκε σε αλκοολομέτρηση, η οποία έδειξε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας, καθώς και για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Προφυλακίστηκε ο 29χρονος

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 29χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της 24χρονης. Ο κατηγορούμενος πέρασε το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου Ηγουμενίτσας λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι, υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για τα όσα συνέβησαν την περασμένη εβδομάδα.

Η απολογία του ολοκληρώθηκε περίπου στις 3 το μεσημέρι και, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να μεταχθεί σε σωφρονιστικό κατάστημα.

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