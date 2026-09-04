Ηγουμενίτσα: Βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή που ο 29χρονος παρασύρει την 24χρονη

Η 24χρονη παρασύρθηκε από το όχημα του 29χρονου συντρόφου της έπειτα από διαπληκτισμό

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Ηγουμενίτσα: Βίντεο-ντοκουμέντο από τη στιγμή που ο 29χρονος παρασύρει την 24χρονη
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η 24χρονη γυναίκα παρασύρθηκε από το όχημα του 29χρονου συντρόφου της μετά από διαπληκτισμό στην Ηγουμενίτσα και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.
  • Ο 29χρονος οδηγός συνελήφθη αμέσως μετά το περιστατικό και βρέθηκε υπό την επήρεια αλκοόλ κατά τον έλεγχο.
  • Σε βάρος του 29χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
  • Ο 29χρονος κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την απολογία του ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα.
  • Η κατάσταση της 24χρονης παραμένει σταθερή αλλά σοβαρή και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων.
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Στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, εξακολουθεί να νοσηλεύεται με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, η 24χρονη που παρασύρθηκε από το όχημα του 29χρονου συντρόφου της έπειτα από διαπληκτισμό τους στην Ηγουμενίτσα.

Το περιστατικό σημειώθηκε αργά τη νύχτα της Τρίτης και αφού το ζευγάρι διαπληκτίστηκε, ο 29χρονος έθεσε σε κίνηση το όχημά του αναπτύσσοντας ταχύτητα, ενώ η 24χρονη σύντροφός του βρισκόταν πάνω στο καπό. Η νεαρή γυναίκα έπεσε από το εν κινήσει όχημα και παρασύρθηκε, με αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό της.

Δείτε βίντεο-ντοκουμέντο

Οι αρχές ενημερώθηκαν για το συμβάν ως ένα τυπικό τροχαίο ατύχημα και, αρχικά, η 24χρονη διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Φιλιατών. Ωστόσο, λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής της και των σοβαρών χτυπημάτων που έφερε στο κεφάλι, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Ο 29χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη από τους αστυνομικούς αμέσως μετά τον τραυματισμό της συντρόφου του. Κατά τον προβλεπόμενο έλεγχο, υποβλήθηκε σε αλκοολομέτρηση, η οποία έδειξε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας, καθώς και για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Προφυλακίστηκε ο 29χρονος

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 29χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της 24χρονης. Ο κατηγορούμενος πέρασε το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου Ηγουμενίτσας λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι, υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για τα όσα συνέβησαν την περασμένη εβδομάδα.

Η απολογία του ολοκληρώθηκε περίπου στις 3 το μεσημέρι και, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να μεταχθεί σε σωφρονιστικό κατάστημα.

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