Ηγουμενίτσα: 24χρονη τραυματίστηκε σοβαρά από Ι.Χ που οδηγούσε ο σύντροφός της

Snapshot Μια 24χρονη τραυματίστηκε σοβαρά από Ι.Χ που οδηγούσε ο σύντροφός της στην Ηγουμενίτσα τα ξημερώματα της 1ης Σεπτεμβρίου.

Η νεαρή μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Φιλιατών και στη συνέχεια διακομίσθηκε σε νοσοκομείο των Ιωαννίνων λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της.

Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού παραμένουν άγνωστες και ερευνώνται από την αστυνομία.

Ο σύντροφος της 24χρονης κρατείται και ανακρίνεται από τις αστυνομικές αρχές.

Η προανάκριση συνεχίζεται για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του συμβάντος. Snapshot powered by AI

Σοβαρά τραυματισμένη στο νοσοκομείο νοσηλεύεται 24χρονη η οποία τραυματίστηκε τα ξημερώματα της Τρίτης 1ης Σεπτεμβρίου από Ι.Χ που οδηγούσε ο σύντροφός της στην Ηγουμενίτσα.

Η νεαρή μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Φιλιατών, όπου οι γιατροί κατάφεραν να σταθεροποιήσουν την κατάστασή της, ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της σε νοσοκομείο των Ιωαννίνων, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, όπως αναφέρει το thespro.gr.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες και βρίσκονται στο επίκεντρο της αστυνομικής έρευνας.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο σύντροφος της 24χρονης βρίσκεται στην Αστυνομία και ανακρίνεται, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη τα ξημερώματα.

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα και τις συνθήκες της υπόθεσης.