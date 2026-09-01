Ηγουμενίτσα: Νέα στοιχεία για την 24χρονη που δίνει μάχη για τη ζωή της – Είχε προηγηθεί καυγάς

Snapshot Μία 24χρονη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων μετά από σοβαρό τραυματισμό στην Ηγουμενίτσα.

Ο 29χρονος σύντροφός της κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και βρέθηκε θετικός σε αλκοτέστ.

Το περιστατικό συνέβη μετά από διαπληκτισμό, όταν ο 29χρονος έθεσε σε κίνηση το αυτοκίνητο ενώ η 24χρονη βρισκόταν πάνω στο καπό.

Η 24χρονη έπεσε από το αυτοκίνητο και τραυματίστηκε σοβαρά, με την αστυνομία να διερευνά τις ακριβείς συνθήκες του συμβάντος.

Ο 29χρονος συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας. Snapshot powered by AI

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων μία 24χρονη γυναίκα, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά τα ξημερώματα της Τρίτης (1/9) στην Ηγουμενίτσα, έπειτα από περιστατικό στο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 29χρονος σύντροφός της.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά από την αστυνομική έρευνα, πριν από το περιστατικό είχε προηγηθεί διαπληκτισμός μεταξύ του ζευγαριού. Στη συνέχεια, ο 29χρονος φέρεται να έθεσε σε κίνηση το αυτοκίνητό του, ενώ η 24χρονη βρισκόταν πάνω στο καπό.

Το όχημα συνέχισε την πορεία του, με αποτέλεσμα η νεαρή γυναίκα να πέσει από το αυτοκίνητο και να τραυματιστεί σοβαρά. Ο 29χρονος κάλεσε στη συνέχεια το «100» και ανέφερε στις Αρχές την εκδοχή του για όσα είχαν συμβεί.

Η 24χρονη μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Φιλιατών, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες ιατρικές φροντίδες. Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή της στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο 29χρονος συνελήφθη το πρωί της Τρίτης από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας.

Κατά τον αστυνομικό έλεγχο διαπιστώθηκε, μέσω αλκοτέστ, ότι ήταν υπό την επήρεια οινοπνεύματος.

Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας.

Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού, καθώς και όσα προηγήθηκαν του τραυματισμού της 24χρονης, διερευνώνται από τις αρμόδιες αστυνομικές Αρχές.

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