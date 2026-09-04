Ηγουμενίτσα: Προφυλακίστηκε ο 29χρονος για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της 24χρονης

Snapshot Ο 29χρονος κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της 24χρονης συντρόφου του κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την απολογία του στην Ηγουμενίτσα.

Το περιστατικό συνέβη μετά από έντονο διαπληκτισμό του ζευγαριού, όταν η 24χρονη βρέθηκε βαριά τραυματισμένη στο οδόστρωμα μετά από κίνηση του αυτοκινήτου που οδηγούσε ο 29χρονος.

Η 24χρονη νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων και η κατάστασή της χαρακτηρίζεται σταθερή.

Η μεταφορά του 29χρονου σε σωφρονιστικό κατάστημα αναμένεται να γίνει τις επόμενες ώρες.

Το περιστατικό προκάλεσε σοκ στην τοπική κοινωνία της Ηγουμενίτσας. Snapshot powered by AI

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 29χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος της 24χρονης συντρόφου του, μετά την απολογία του ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα στην Ηγουμενίτσα.

Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, ο κατηγορούμενος πέρασε το κατώφλι του Δικαστικού Μεγάρου Ηγουμενίτσας λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι, υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για τα όσα συνέβησαν την περασμένη εβδομάδα, στο σοβαρό περιστατικό που συγκλόνισε την τοπική κοινωνια.

Η απολογία του ολοκληρώθηκε περίπου στις 3 το μεσημέρι και, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να μεταχθεί σε σωφρονιστικό κατάστημα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, όλα εκτυλίχθηκαν έπειτα από νυχτερινή διασκέδαση του ζευγαριού στην Ηγουμενίτσα.

Μετά από έντονο διαπληκτισμό, η 24χρονη ανέβηκε στο καπό του αυτοκινήτου που οδηγούσε ο 29χρονος. Εκείνος ξεκίνησε την πορεία του οχήματος και, λίγα μέτρα αργότερα, η νεαρή γυναίκα βρέθηκε στο οδόστρωμα, έχοντας υποστεί βαρύτατα τραύματα.

Σταθερή η κατάσταση της 24χρονης

Η 24χρονη εξακολουθεί να νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων μετά τον βαρύτατο τραυματισμό της.

Η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίζεται σταθερή, με τους γιατρούς να εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι για την πορεία της υγείας της.

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