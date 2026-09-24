Κυβερνητική πηγή για Ερντογάν: «Οι δηλώσεις του κινήθηκαν σε μια διαφορετική κατεύθυνση»

Snapshot Κυβερνητική πηγή χαρακτήρισε τις δηλώσεις Ερντογάν για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις ως κίνηση σε διαφορετική κατεύθυνση από το παρελθόν.

Ο Ερντογάν τόνισε ότι η Τουρκία δεν είναι εχθρός αλλά γείτονας και σύμμαχος της Ελλάδας στο NATO.

Η Τουρκία θέτει ως προτεραιότητα τα δικαιώματά της, την ασφάλεια και τη διατήρηση της ειρήνης στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε ότι η Τουρκία αναμένει συγκεκριμένα βήματα για την επιστροφή της στο πρόγραμμα μαχητικών F-35.

Παράλληλα, η Τουρκία συνεχίζει την ανάπτυξη εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας και διατηρεί ανοιχτό το ενδεχόμενο προμήθειας Eurofighter. Snapshot powered by AI

Aνώτατη κυβερνητική πηγή μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Νέα Υόρκη ανέφερε ότι «οι σημερινές δηλώσεις του κ. Ερντογάν, για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις κινούνται σε μια διαφορετική κατεύθυνση από αυτά που είχαμε ακούσει στο πρόσφατο παρελθόν».

Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι «είμαστε γείτονες. Είμαστε καταδικασμένοι από τη γεωγραφία, να ζούμε δίπλα ο ένας στον άλλο. Το σημαντικό, αυτή τη στιγμή, είναι να χαμηλώσει αυτή η ένταση που δεν την έχουμε ανεβάσει εμείς».

Μήνυμα Ερντογάν σε Αθήνα: Η Τουρκία δεν είναι εχθρός, είναι γείτονας

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε συζήτηση με δημοσιογράφους στο «Σπίτι της Τουρκίας» στη Νέα Υόρκη,στο πλαίσιο της παρουσίας του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, τόνισε ότι «η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας», αλλά γείτονας και σύμμαχος στο NATO, ενώ έστειλε μήνυμα να μην μετατρέπονται οι ελληνοτουρκικές σχέσεις σε πεδίο προεκλογικής αντιπαράθεσης.

Ειδικότερα, ο Τούρκος πρόεδρος είπε απαντώντας σε σχετικό ερώτημα: «Δικό μας ζήτημα είναι τα δικαιώματα και η ασφάλεια της Τουρκίας, καθώς και η διατήρηση της ειρήνης και της ηρεμίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Θέλω να το πω αυτό μία φορά με απόλυτη σαφήνεια: Η Τουρκία δεν είναι εχθρός της Ελλάδας. Είναι γείτονάς της και σύμμαχός της κάτω από την ομπρέλα του NATO. Οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι υπερβολικά ευαίσθητες και σημαντικές για να μετατρέπονται σε υλικό προεκλογικής αντιπαράθεσης».

Παράλληλα, έθεσε ως προτεραιότητα της Τουρκίας τα δικαιώματα και την ασφάλειά της, καθώς και, όπως είπε, τη διατήρηση της ειρήνης και της ηρεμίας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Επίσης, έκανε νέα αναφορά στο ζήτημα της επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35, δηλώνοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εκφράσει θετική βούληση και ότι η Άγκυρα αναμένει πλέον αυτή να μεταφραστεί σε συγκεκριμένα βήματα.

Ο Τούρκος πρόεδρος εμφανίστηκε πεπεισμένος ότι οι επαφές με την Ουάσιγκτον θα αποδώσουν αποτέλεσμα, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η Τουρκία συνεχίζει να επενδύει στην εγχώρια αμυντική βιομηχανία, με αιχμή το μαχητικό KAAN, ενώ διατηρεί ανοικτό και το μέτωπο της προμήθειας Eurofighter.