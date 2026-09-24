State Department: Πράσινο φως για πακέτο $101 εκατ. για υποστήριξη της Πολεμικής Αεροπορίας

Στην έγκριση μιας δυνητικής στρατιωτικής πώλησης προς την Ελλάδα, συνολικού εκτιμώμενου κόστους 101 εκατομμυρίων δολαρίων, προχώρησε το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών. Η συμφωνία προωθείται μέσω του μηχανισμού Foreign Military Sales (FMS) και αφορά υπηρεσίες επισκευής, αποκατάστασης και επαναφοράς υλικού (repair and return support) για τα στρατιωτικά αεροσκάφη των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Η σχετική επίσημη πιστοποίηση διαβιβάστηκε ήδη στο Κογκρέσο από την αρμόδια Υπηρεσία Συνεργασίας για την Αμυντική Ασφάλεια (DSCA).

Η ελληνική κυβέρνηση ζήτησε την προμήθεια συγκροτημάτων, δομικών μερών και παρελκομένων για στρατιωτικά αεροσκάφη, αναλώσιμων υλικών, καθώς και την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών επισκευής και επιμελητείας. Το πρόγραμμα δεν εξαντλείται στην προμήθεια ανταλλακτικών. Περιλαμβάνει τεχνική συνδρομή μηχανικών, υπηρεσίες logistics τόσο από το αμερικανικό δημόσιο όσο και από ιδιώτες αναδόχους, καθώς και επιμέρους στοιχεία διοικητικής και προγραμματικής υποστήριξης.

Η σύμβαση απαντά σε κρίσιμες ανάγκες της Πολεμικής Αεροπορίας για τη συντήρηση και ανανέωση υλικού σε κύριους τύπους αεροσκαφών. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα μαχητικά F-16 σε όλες τις εν υπηρεσία εκδόσεις (Block 30, Block 50 και Viper), τα τακτικά μεταγωγικά C-130 και C-27J, καθώς και εκπαιδευτικά μέσα, των οποίων οι δείκτες διαθεσιμότητας απαιτούν σταθερή ροή πιστοποιημένων ανταλλακτικών.

Η στρατηγική διάσταση και η περιφερειακή ισορροπία

Σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, η σχεδιαζόμενη πώληση ενισχύει άμεσα τους στόχους της εξωτερικής πολιτικής και της εθνικής ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών, ισχυροποιώντας την ασφάλεια ενός συμμάχου στο NATO. Η Ουάσιγκτον υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα αποτελεί δύναμη πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Όπως ανακοινώθηκε, η παροχή αυτών των εξαρτημάτων θα διατηρήσει την ικανότητα της Αθήνας να διαφυλάσσει τον αεροπορικό της στόλο απέναντι σε σύγχρονες απειλές και να διατηρεί σταθερή παρουσία σε κρίσιμους τομείς.

Πάντως, η αμερικανική ανακοίνωση διευκρινίζει ότι η πώληση του εξοπλισμού και των σχετικών υπηρεσιών δεν μεταβάλλει τη βασική στρατιωτική ισορροπία στην ανατολική Μεσόγειο. Η συγκεκριμένη επισήμανση αποτελεί τυπική αλλά κρίσιμη διπλωματική διατύπωση προς το Κογκρέσο. Η ελληνική πλευρά διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία και τις κατάλληλες μονάδες συντήρησης ώστε να ενσωματώσει το υλικό άμεσα, χωρίς καμία οργανωτική δυσκολία.

Ο βασικός ανάδοχος δεν έχει επιλεγεί ακόμα. Η επιλογή θα γίνει μέσα από υφιστάμενους μηχανισμούς της ανοιχτής αγοράς, διαδικασίες υποβολής προσφορών (RFP) ή άλλα συμβατικά εργαλεία των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, ώστε να εξασφαλιστεί η βέλτιστη τεχνική λύση κατά τη στιγμή της κατακύρωσης. Τυχόν συμφωνίες αντισταθμιστικών ωφελημάτων (offsets) θα αποτελέσουν αντικείμενο απευθείας διαπραγμάτευσης ανάμεσα στο ελληνικό υπουργείο Εθνικής Άμυνας και την εταιρεία που θα αναλάβει το έργο.

Η υλοποίηση του προγράμματος δεν απαιτεί την αποστολή επιπλέον Αμερικανών στρατιωτικών ή τεχνικών αντιπροσώπων στην Ελλάδα. Οι εργασίες επισκευής και οι ροές εφοδιασμού θα διεκπεραιώνονται μέσω των καθιερωμένων διαύλων, διασφαλίζοντας ότι δεν θα επηρεαστεί αρνητικά η αμυντική ετοιμότητα των ίδιων των ΗΠΑ. Η κίνηση εξασφαλίζει τη συνέχεια της τεχνικής βάσης των ελληνικών πτερύγων μάχης και μεταφορών, θωρακίζοντας τη λειτουργικότητα του στόλου.

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