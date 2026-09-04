Ζάκυνθος: Σύλληψη 18χρονου αλλοδαπού στο αεροδρόμιο με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα

Snapshot Συνελήφθη 18χρονος αλλοδαπός στο αεροδρόμιο Ζακύνθου με πλαστό ταξιδιωτικό έγγραφο.

Η σύλληψη έγινε κατά τον διαβατηριακό έλεγχο πριν την παράνομη επιβίβασή του σε πτήση προς Ιταλία.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη ενός 18χρονου αλλοδαπού προχώρησαν την Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου 2026, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων στον Κρατικό Αερολιμένα Ζακύνθου.

Ο συλληφθείς εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια του διαβατηριακού ελέγχου, όταν επέδειξε πλαστό ταξιδιωτικό έγγραφο στην προσπάθειά του να επιβιβαστεί παράνομα σε πτήση με προορισμό την Ιταλία.

Με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, ο 18χρονος οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου.

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