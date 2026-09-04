Θεσπρωτικό: Υπό έλεγχο η φωτιά – Έφτασε μέχρι την αυλή εκκλησίας

Snapshot Η φωτιά σε χορτολιβαδική έκταση κοντά στο Θεσπρωτικό τέθηκε υπό έλεγχο μετά από μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Το μέτωπο της φωτιάς έφτασε μέχρι την αυλή εκκλησίας, χωρίς να προκληθούν ζημιές στο κτίριο.

Καθοριστική για την κατάσβεση ήταν η συνδρομή τεσσάρων αεροσκαφών και δύο ελικοπτέρων με συνεχείς ρίψεις νερού.

Η άμεση ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων και η χρήση εναέριων μέσων συνέβαλαν στον περιορισμό και έλεγχο της φωτιάς.

Στην περιοχή παραμένουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την πρόληψη αναζωπυρώσεων και τη διασφάλιση της ασφάλειας. Snapshot powered by AI

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε χορτολιβαδική έκταση κοντά στο Θεσπρωτικό, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και των υπόλοιπων δυνάμεων που συμμετείχαν στην επιχείρηση.

Η πυρκαγιά αναπτύχθηκε σε περιοχή κοντά στον οικισμό και για αρκετή ώρα υπήρξε έντονη ανησυχία, καθώς οι φλόγες κινήθηκαν προς σημεία με υποδομές και εγκαταστάσεις της περιοχής.

Χαρακτηριστικό της έντασης της φωτιάς ήταν το γεγονός ότι το μέτωπο έφτασε μέχρι την αυλή εκκλησίας, χωρίς ωστόσο να υπάρξει, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, αναφορά για ζημιές στο κτίριο.

Καθοριστική για την εξέλιξη της επιχείρησης ήταν η συνδρομή των εναέριων μέσων.

Στην κατάσβεση επιχείρησαν τέσσερα αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού στα σημεία όπου η φωτιά παρουσίαζε μεγαλύτερη ένταση.

Η άμεση ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων και η αξιοποίηση των εναέριων μέσων συνέβαλαν ώστε το μέτωπο να περιοριστεί και τελικά να τεθεί υπό έλεγχο.

Στην περιοχή παραμένουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση τυχόν αναζωπυρώσεων και την πλήρη ασφάλεια του χώρου.

Με πληροφορίες από epiruspost.gr

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