Φωτιά στο Θεσπρωτικό Πρέβεζας: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις - Επιχειρούν 5 ενάερια

Snapshot Η φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής στο Θεσπρωτικό του Δήμου Ζηρού, κοντά στο εξωκκλήσι της Αγίας Αικατερίνης.

Στην περιοχή επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 16 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ.

Στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχουν 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα που πραγματοποιούν ρίψεις νερού.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις ενισχύθηκαν άμεσα λόγω της εξέλιξης του μετώπου.

Υποστήριξη παρέχουν και υδροφόρες του ΟΤΑ για τον περιορισμό της φωτιάς. Snapshot powered by AI

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς που ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής στο Θεσπρωτικό του Δήμου Ζηρού.

Η εστία της πυρκαγιάς εντοπίζεται περίπου ένα χιλιόμετρο νοτιοανατολικά του Θεσπρωτικού, στην περιοχή όπου βρίσκεται το εξωκκλήσι της Αγίας Αικατερίνης.

Στο σημείο επιχειρούν επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ πλέον στη μάχη με τις φλόγες έχουν ριχτεί και εναέρια μέσα, πραγματοποιώντας ρίψεις νερού για τον περιορισμό του μετώπου.

Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, λόγω της εξέλιξης του μετώπου, οι δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή ενισχύθηκαν άμεσα.

Στο σημείο επιχειρούν πλέον 48 πυροσβέστες, με 16 οχήματα και2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ ενώ συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες του ΟΤΑ.

Στο σημείο επιχειρούν και εναέρια μέσα πυρόσβεσης και συγκεριμένα, 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

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