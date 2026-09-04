Πυρκαγιά στο Δίστομο Βοιωτίας - Σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια μέσα

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 4 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής σε χαμηλή βλάστηση στο Δίστομο Βοιωτίας .

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας