Φωτιά σε δασική έκταση στη Χαλκιδική - Επιχειρεί και ελικόπτερο

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής σε δασική έκταση στην περιοχή Γομάτι της Χαλκιδικής.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 4 οχήματα και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

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