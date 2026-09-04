Φωτιά σε δασική έκταση στη Χαλκιδική - Επιχειρεί και ελικόπτερο
Κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες
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Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής σε δασική έκταση στην περιοχή Γομάτι της Χαλκιδικής.
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 4 οχήματα και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.
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